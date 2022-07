Musetti zdolal Alcaraza vo finále turnaja ATP v Hamburgu

dvojhra - finále:



Lorenzo Musetti (Tal.) - Carlos Alcaraz (Šp.-1) 6:4, 6:7 (6), 6:4



Hamburg 24. júla (TASR) - Taliansky tenista Lorenzo Musetti získal premiérový titul na okruhu ATP. V nedeľňajšom finále v Hamburgu zdolal najvyššie nasadeného hráča Carlosa Alcaraza zo Španielska 6:4, 6:7 (6), 6:4 a v pondelňajšom vydaní svetového rebríčka sa posunie na 31. miesto.Alcaraz, semifinálový premožiteľ Slováka Alexa Molčana, sa napriek prehre dostane do najlepšej päťky. Vo veku 19 rokov sa mu to podarí ako najmladšiemu hráčovi od krajana Rafaela Nadala v roku 2005. Nestal sa však tretím tenistom po Slovákovi Martinovi Kližanovi a Lotyšovi Ernestsovi Gulbisovi, ktorý by uspel vo svojich prvých šiestich finále na okruhu ATP.