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Musiala absolvoval po návrate z MS plánovaný operačný zákrok
Jeho klub Bayern Mníchov v pondelok uviedol, že operácia bola súčasťou štandardného liečebného postupu po vážnom zranení, ktoré utrpel vlani v lete.
Autor TASR
Mníchov 6. júla (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Jamal Musiala absolvoval po návrate z MS plánovaný menší chirurgický zákrok. Jeho klub Bayern Mníchov v pondelok uviedol, že operácia bola súčasťou štandardného liečebného postupu po vážnom zranení, ktoré utrpel vlani v lete.
Úradujúci šampión Bundesligy spresnil, že išlo o „menší rutinný zákrok“, ktorý bol dlhodobo naplánovaný na obdobie po šampionáte v Severnej Amerike. Bayern neuviedol ďalšie podrobnosti, denník Bild však informoval, že lekári odstránili Musialovi kovovú platničku z ľavého chodidla. „Vďaka zákroku bude môcť absolvovať letnú prípravu podľa stanoveného plánu, aby bol pripravený na prvý súťažný zápas Bayernu,“ uviedol klub.
Dvadsaťtriročný ofenzívny hráč si pred rokom na MS klubov v USA zlomil nohu a vážne si poranil členok. Do súťažného diania sa vrátil v januári, no počas rekonvalescencie ho pribrzdilo viacero zdravotných komplikácií. Na MS 2026 strelil jeden gól, Nemecko však vypadlo už v šestnásťfinále po prehre s Paraguajom.
Bayern začne letnú prípravu 20. júla, prvý súťažný zápas odohrá 22. augusta v Nemeckom superpohári proti Borussii Dortmund, pripomenula agentúra DPA.
Úradujúci šampión Bundesligy spresnil, že išlo o „menší rutinný zákrok“, ktorý bol dlhodobo naplánovaný na obdobie po šampionáte v Severnej Amerike. Bayern neuviedol ďalšie podrobnosti, denník Bild však informoval, že lekári odstránili Musialovi kovovú platničku z ľavého chodidla. „Vďaka zákroku bude môcť absolvovať letnú prípravu podľa stanoveného plánu, aby bol pripravený na prvý súťažný zápas Bayernu,“ uviedol klub.
Dvadsaťtriročný ofenzívny hráč si pred rokom na MS klubov v USA zlomil nohu a vážne si poranil členok. Do súťažného diania sa vrátil v januári, no počas rekonvalescencie ho pribrzdilo viacero zdravotných komplikácií. Na MS 2026 strelil jeden gól, Nemecko však vypadlo už v šestnásťfinále po prehre s Paraguajom.
Bayern začne letnú prípravu 20. júla, prvý súťažný zápas odohrá 22. augusta v Nemeckom superpohári proti Borussii Dortmund, pripomenula agentúra DPA.