Musiala hetrikom zariadil postup Bayernu v Nemeckom pohári

Berlín 31. októbra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov suverénne postúpili do osemfinále Nemeckého pohára. V 2. kole triumfovali na pôde Mainzu hladko 4:0, keď sa v drese hostí už v prvom polčase hetrikom zaskvel Jamal Musiala. Prvýkrát rozvlnil sieť už v 2. minúte. Ďalší gól rekordného dvadsaťnásobného držiteľa trofeje pridal ešte do prestávky Leroy Sane.



Naopak, už v 2. kole sa so súťažou rozlúčil ďalší účastník I. Bundesligy Union Berlín. Ten prekvapujúco prehral v stredu na ihrisku treťoligovej Arminie Bielefeld 0:2. Za Union odohral celý zápas slovenský reprezentant László Bénes.



Do osemfinále sa prebojoval aj TSG 1899 Hoffenheim, ktorý zdolal 1. FC Norimberg 2:1. Slovenský brankár Michal Kukučka sledoval zápas z lavičky hostí.