Musiala i Davies by mohli byť Bayernu k dispozícii pred koncom roka
Vyhlásil to športový riaditeľ klubu Max Eberl.
Autor TASR
Mníchov 26. septembra (TASR) - Futbalisti nemeckého Bayernu Mníchov Jamal Musiala, Alphonso Davies a Hiroki Ito by sa mohli vrátiť na ihrisko po dlhodobých zraneniach ešte pred koncom roka 2025. Vyhlásil to športový riaditeľ klubu Max Eberl.
„Rehabilitačný proces všetkých troch hráčov nám dáva nádej, že by sa mohli vrátiť na ihrisko ešte pred koncom roka. Bez akéhokoľvek tlaku z našej strany, pretože ide o dlhodobé a vážne zranenia,“ citovala agentúra DPA vyjadrenie Eberla pre televíziu Sky.
Obranca Davies si v marci roztrhol krížny väz v kolene, tvorca hry Musiala utrpel v júli na MS klubov zlomeninu dolnej časti nohy a stopér Ito si na jar už tretíkrát zlomil priehlavkovú kosť.
