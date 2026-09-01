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Musiala je blízko k návratu do zápasového nasadenia
Dvadsaťtriročný stredopoliar Bayernu Mníchov by mohol nastúpiť už v stredajšom stretnutí Nemeckého pohára proti Osnabrücku.
Autor TASR
Mníchov 1. septembra (TASR) - Nemecký futbalista Jamal Musiala je blízko k návratu do zápasového nasadenia. Dvadsaťtriročný stredopoliar Bayernu Mníchov by mohol nastúpiť už v stredajšom stretnutí Nemeckého pohára proti Osnabrücku.
„Trénoval veľmi dobre, po tejto stránke išlo všetko perfektne. Je otázka, kedy bude ten správny okamih nasadiť ho. Či to bude v stredu, počas víkendu alebo ďalší týždeň, to teraz neviem povedať. Každý deň spolu hovoríme,“ cituje agentúra DPA trénera Bayernu Vincenta Kompanyho.
Reprezentant Nemecka skolaboval na trávniku v priebehu niekoľkých dní v dvoch prípravných dueloch pred novým súťažným ročníkom. Podľa vyjadrenia mníchovského klubu išlo o vedľajšie efekty po zmene liečby pri absenčných záchvatoch. Samotný hráč priznal, že trpí krátkymi a dočasnými absenčnými záchvatmi, ktoré sú spôsobené neurologickou dysfunkciou. Sú však podľa Musialu liečiteľné.
„Trénoval veľmi dobre, po tejto stránke išlo všetko perfektne. Je otázka, kedy bude ten správny okamih nasadiť ho. Či to bude v stredu, počas víkendu alebo ďalší týždeň, to teraz neviem povedať. Každý deň spolu hovoríme,“ cituje agentúra DPA trénera Bayernu Vincenta Kompanyho.
Reprezentant Nemecka skolaboval na trávniku v priebehu niekoľkých dní v dvoch prípravných dueloch pred novým súťažným ročníkom. Podľa vyjadrenia mníchovského klubu išlo o vedľajšie efekty po zmene liečby pri absenčných záchvatoch. Samotný hráč priznal, že trpí krátkymi a dočasnými absenčnými záchvatmi, ktoré sú spôsobené neurologickou dysfunkciou. Sú však podľa Musialu liečiteľné.