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Musiala je blízko k návratu do zápasového nasadenia

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Hráč Bayernu Mníchov Jamal Musiala (druhý vľavo) odchádza z ihriska počas prípravného zápasu 1. FC Heidenheim - FC Bayern Mníchov v Heidenheimu 18. augusta 2026. Foto: TASR/AP

Dvadsaťtriročný stredopoliar Bayernu Mníchov by mohol nastúpiť už v stredajšom stretnutí Nemeckého pohára proti Osnabrücku.

Autor TASR
Mníchov 1. septembra (TASR) - Nemecký futbalista Jamal Musiala je blízko k návratu do zápasového nasadenia. Dvadsaťtriročný stredopoliar Bayernu Mníchov by mohol nastúpiť už v stredajšom stretnutí Nemeckého pohára proti Osnabrücku.

„Trénoval veľmi dobre, po tejto stránke išlo všetko perfektne. Je otázka, kedy bude ten správny okamih nasadiť ho. Či to bude v stredu, počas víkendu alebo ďalší týždeň, to teraz neviem povedať. Každý deň spolu hovoríme,“ cituje agentúra DPA trénera Bayernu Vincenta Kompanyho.

Reprezentant Nemecka skolaboval na trávniku v priebehu niekoľkých dní v dvoch prípravných dueloch pred novým súťažným ročníkom. Podľa vyjadrenia mníchovského klubu išlo o vedľajšie efekty po zmene liečby pri absenčných záchvatoch. Samotný hráč priznal, že trpí krátkymi a dočasnými absenčnými záchvatmi, ktoré sú spôsobené neurologickou dysfunkciou. Sú však podľa Musialu liečiteľné.
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