< sekcia Šport
Musiala opäť skolaboval, nedohral prípravný zápas s Heidenheimom
Musiala spadol na trávnik len niekoľko minút po tom, čo nastúpil v druhom polčase zápasu s Heidenheimom.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 18. augusta (TASR) - Nemecký futbalista Jamal Musiala skolaboval v utorkovom prípravnom stretnutí Bayernu Mníchov proti druholigovému Heidenheimu. Dvadsaťtriročný ofenzívny stredopoliar odpadol na trávniku už v druhom zápase v priebehu troch dní, v sobotu pre podobný incident nedohral duel s Lipskom, ktorý sa hral v horúcom počasí.
Musiala spadol na trávnik len niekoľko minút po tom, čo nastúpil v druhom polčase zápasu s Heidenheimom. Nemecký reprezentant vyzeral omámene, keď mu bola poskytnutá lekárska pomoc. Hráči z oboch tímov sa zoskupili a vytvorili okolo neho ochranný kruh. Z ihriska napokon dokázal odísť po svojich. Po stretnutí športový riaditeľ Bayernu Max Eberl povedal, že Musiala sa k situácii čoskoro vyjadrí.
„Jamal sa k tomu vyjadrí v blízkej budúcnosti. Vedeli sme o tom a sme si vedomí situácie,“ povedal Eberl podľa AFP. „Jamal k tomu povie viac neskôr. Teraz je v šatni, prezlieka sa a sprchuje sa.“ Úradujúci nemecký majster zvíťazil nad Heidenheimom 4:2.
Musiala neskôr okomentoval incident na sociálnych sieťach. „V prvom rade - som v poriadku!“ odkázal fanúšikom. “Chápem, že mnohí z vás majú obavy. Chcem dnes tieto obavy zmierniť a niečo vysvetliť. Diagnostikovali mi dočasné, krátke, ale ľahko liečiteľné absenčné záchvaty, ktoré sú spôsobené neurologickou dysfunkciou. Tie môžu viesť k nedávnym epizódam, ako napríklad proti Lipsku alebo teraz v Heidenheime.“
Stredopoliar Bayernu prezradil, že podobné udalosti sú teraz súčasťou jeho každodenného života: „V tomto smere dostávam najlepšiu lekársku starostlivosť a som veľmi optimistický. FC Bayern a moja rodina a priatelia sú vždy po mojom boku a podporujú ma na tejto ceste. Dôležité je, že už neexistuje žiadne ďalšie zdravotné riziko.“ Jeho osobným želaním je v úzkej konzultácii s odborníkmi čeliť výzve a so súhlasom neurológov sa naďalej venovať tomu, čo mu najviac pomáha pri zotavovaní: „Jednoducho žiť svoj každodenný život a naďalej sa venovať svojej vášni pre futbal. Prevzal som za to zodpovednosť. Verím, že som na správnej ceste.“
Musiala vynechal prvých šesť mesiacov minulej sezóny pre zlomeninu členka, ktorú utrpel na MS klubov. V druhej polovici sezóny sa vrátil do zostavy Bayernu a reprezentoval Nemecko na MS 2026.
Musiala spadol na trávnik len niekoľko minút po tom, čo nastúpil v druhom polčase zápasu s Heidenheimom. Nemecký reprezentant vyzeral omámene, keď mu bola poskytnutá lekárska pomoc. Hráči z oboch tímov sa zoskupili a vytvorili okolo neho ochranný kruh. Z ihriska napokon dokázal odísť po svojich. Po stretnutí športový riaditeľ Bayernu Max Eberl povedal, že Musiala sa k situácii čoskoro vyjadrí.
„Jamal sa k tomu vyjadrí v blízkej budúcnosti. Vedeli sme o tom a sme si vedomí situácie,“ povedal Eberl podľa AFP. „Jamal k tomu povie viac neskôr. Teraz je v šatni, prezlieka sa a sprchuje sa.“ Úradujúci nemecký majster zvíťazil nad Heidenheimom 4:2.
Musiala neskôr okomentoval incident na sociálnych sieťach. „V prvom rade - som v poriadku!“ odkázal fanúšikom. “Chápem, že mnohí z vás majú obavy. Chcem dnes tieto obavy zmierniť a niečo vysvetliť. Diagnostikovali mi dočasné, krátke, ale ľahko liečiteľné absenčné záchvaty, ktoré sú spôsobené neurologickou dysfunkciou. Tie môžu viesť k nedávnym epizódam, ako napríklad proti Lipsku alebo teraz v Heidenheime.“
Stredopoliar Bayernu prezradil, že podobné udalosti sú teraz súčasťou jeho každodenného života: „V tomto smere dostávam najlepšiu lekársku starostlivosť a som veľmi optimistický. FC Bayern a moja rodina a priatelia sú vždy po mojom boku a podporujú ma na tejto ceste. Dôležité je, že už neexistuje žiadne ďalšie zdravotné riziko.“ Jeho osobným želaním je v úzkej konzultácii s odborníkmi čeliť výzve a so súhlasom neurológov sa naďalej venovať tomu, čo mu najviac pomáha pri zotavovaní: „Jednoducho žiť svoj každodenný život a naďalej sa venovať svojej vášni pre futbal. Prevzal som za to zodpovednosť. Verím, že som na správnej ceste.“
Musiala vynechal prvých šesť mesiacov minulej sezóny pre zlomeninu členka, ktorú utrpel na MS klubov. V druhej polovici sezóny sa vrátil do zostavy Bayernu a reprezentoval Nemecko na MS 2026.