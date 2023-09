Musiala pre problémy s chrbtom vypadol z kádra Nemecka

Mníchov 7. septembra (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Jamal Musiala vynechá prípravné zápasy s Japonskom a Francúzskom, ktoré sú na programe 9. a 12. septembra. Dvadsaťročného stredopoliara Bayernu Mníchov trápi zranenie chrbta.



"Musiala nebude k dispozícii v nadchádzajúcich prípravných stretnutiach s Japonskom a Francúzskom, dôvodom je silná bolesť v oblasti chrbta. Z tohto dôvodu vypadol z kádra," stojí vo vyhlásení Nemeckého futbalového zväzu (DFB).



V stredu opustil reprezentačný tím aj Niclas Füllkrug, ktorý sa pre problémy so stehnom vrátil do materského klubu Borussie Dortmund. Tréner Hansi Flick kvôli jeho neprítomnosti povolal do tímu útočníka Thomasa Müllera. Tridsaťtriročný veterán sa do tímu dostal prvýkrát od MS 2022 v Katare.



Nemecko má istú účasť na ME 2024 ako hostiteľ turnaja a nehrá kvalifikačné duely, pripomenula agentúra AFP.