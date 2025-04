Musiala si v zápase s Augsburgom poranil stehenný sval

Mníchov 5. apríla (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Jamal Musiala z Bayernu Mníchov utrpel zranenie stehenného svalu v piatkovom zápase 28. kola Bundesligy na ihrisku Augsburgu (3:1). Člen predstavenstva klubu Max Eberl povedal, že to s Musialom nevyzerá dobre a 22-ročný ofenzívny stredopoliar s istotou vynechá utorkový úvodný štvrťfinálový duel proti Interu Miláno.



„Je to nesmierne nepríjemné, nezáleží na tom, či je to Jamal alebo niekto iný. Je to neuveriteľné, koľko zranených hráčov máme v súčasnosti,“ povedal Eberl pre agentúru DPA. Podľa trénera Vincenta Kompanyho nateraz netreba robiť predčasné závery, ale treba počkať na výsledky vyšetrení. Bayern už má dlhý zoznam zranených hráčov, medzi ktorými sú aj brankár Manuel Neuer, krídelník Kingsley Coman a obrancovia Alphonso Davies a Dayot Upamecano.



K zraneniu prišlo v 54. minúte, keď sa Musiala snažil dosiahnuť na vysoký pas, no spadol na trávnik a okamžite signalizoval, že potrebuje pomoc. Po chvíli musel striedať.