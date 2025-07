Musiala si zlomil nohu, Bayernu bude dlhšie chýbať

Atlanta 6. júla (TASR) - Futbalista Jamal Musiala z Bayernu Mníchov utrpel zlomeninu holennej kosti v sobotňajšom štvrťfinále majstrovstiev sveta klubov proti Parížu Saint-Germain. Podľa informácií denníka Bild ho čaká dlhá pauza.



Zdroj uviedol, že Musiala utrpel aj poškodenie väzov a mohol by byť mimo hry až päť mesiacov. Bayern zatiaľ neoznámil oficiálnu diagnózu, ale člen športovej rady Max Eberl naznačil, že hráč by mohol podstúpiť operáciu v USA a v nedeľu by sa s tímom nemal vrátiť domov. Dodal, že lekári tímu plánujú ďalšie kroky.



Musiala utrpel zranenie ľavej nohy na konci prvého polčasu, Bayern prehral v zápase 0:2. Nemecký reprezentant si úplne vyvrtol ľavú nohu, keď sa snažil získať loptu proti brankárovi PSG Gianluigimu Donnarummovi a obrancovi Willianovi Pachovi, pričom ho zasiahol taliansky brankár. Donnarumma musel v šoku odvrátiť zrak a hráči oboch tímov boli tiež evidentne rozrušení pri pohľade na Musialu. Brankár Manuel Neuer z Bayernu obvinil Donnarummu z bezohľadného útoku, novinárom povedal: „Bola to situácia, v ktorej nemusel reagovať takto. Bolo to od neho riskantné, mal si byť vedomý toho, že môže zraniť súpera, alebo aj spoluhráča.“



Donnarumma neskôr Musialovi prostredníctvom Instagramu odkázal: „Všetky moje modlitby a priania všetkého dobrého sú s tebou.“ Tréner PSG Luis Enrique tiež vyjadril nádej, že sa Musiala „rýchlo zotaví“. Tréner nemeckého majstra Vincent Kompany povedal: „Dôvod, prečo mi vrie krv v žilách, nie je výsledok, ale stalo to, čo sa stalo niekomu, kto túto hru veľmi miluje.“ Musiala sa zranil vo svojom prvom prvom štarte odkedy si pred tromi mesiacmi poranil sval.