Musíme doma zvíťaziť, povedal Jokeľ po prehratom zápase

Spišská Nová Ves 12. apríla (TASR) - Hokejisti Košíc neuspeli ani tretíkrát v sérii na ľade Spišskej Novej Vsi a sú krok od vypadnutia v semifinále Tipos extraligy. V piatom stretnutí play off podľahli domácim 3:4 po predĺžení, keď dvakrát neudržali dvojgólové vedenie (2:0 aj 3:1). V sérii prehrávajú 2:3 na zápasy a koniec sezóny sa pokúsia odvrátiť v nedeľu pred vlastnými fanúšikmi. Jediným cieľom tímu je podľa Olivera Jokeľa zvíťaziť doma a vrátiť sa naspäť do Spišskej.



Oba tímy si uvedomovali dôležitosť piateho zápasu. "Oceliari" ho začali lepšie a v 8. minúte sa po veľkej chybe obrany domácich presadil Jokeľ. Hostia sa začali výraznejšie presadzovať v útočnom pásme a pred prestávkou to potvrdil gólom aj Shawn Lalonde. "Mali sme to výborne rozohrané, viedli sme a nakoniec to skončilo v náš neprospech," uviedol strelec prvého gólu Košíc. Po 55 sekundách tretej časti Joona Jääskeläinen upravil na 3:1 a zdalo sa, že prvýkrát zvíťazí v sérii hosťujúci tím. "Mali niekoľko presiloviek a dostali sa do tlaku." povedal Jokeľ.



Domáci však vyrovnali zásluhou Martin Bakoša a Kale Kerbashiana. "Samozrejme, spätne mrzí, že sme stratili vedenie 3:1. Stalo sa nám to isté, čo v prvom stretnutí. Dúfam, že už ďalšie takéto vedenie nestratíme, pretože už sa nám to stalo druhýkrát. Mali by sme sa z týchto chýb poučiť, keďže máme taký skúsený tím. Bolo to hore-dole, išlo sa do druhého predĺženia a divákom sa to muselo páčiť. Domáci sú po stretnutí šťastnejší a my musíme zvíťaziť v dvoch zápasoch z dvoch," povedal obranca Jakub Ferenc.



Duel za stavu 3:3 išiel do predĺženia. Spišiaci sa tešili už v 75. minúte, keď skóroval Juraj Majdan. Gól však napokon neplatil pre ofsajd. Tréneri si podľa pravidiel nemôžu zobrať výzvu počas poslednej minúty riadneho hracieho času zápasu alebo predĺženia. Výhradné právo na preskúmanie spornej situácie, ktorá by inak podliehala výzve trénera, môže len videorozhodca. Ten to urobil a informoval zasvietením červeného svetla rozhodcov na ľade. "To som ešte nezažil. Klobúk dole ako to rozhodcovia zvládli, rozsvietilo sa im červené svetlo. Podľa pravidiel sme si už nemohli zobrať výzvu. Boli sme z toho prekvapení, ale zvládli to veľmi dobre," uviedol Ferenc, ktorý bol ešte na ľade. Jeho spoluhráči už odišli do šatne. "Vždy chodím posledný z ľadu a rozhodca na mňa zavolal, že sa bude skúmať, či to nebol ofsajd. Hovorili mi, že z pohľadu hlavného to vyzeralo na postavenie mimo hry, ale musí to rozhodnúť čiarový. Potom som išiel pre chalanov do šatne," povedal. K situácii sa vyjadril aj Jokeľ: "Bola to pozitívna emócia. Stalo sa mi to prvýkrát v kariére. Ja už som mal rozviazané korčule, mali sme ešte šancu, ale nevyužili sme ju. Jakub (Ferenc) nám zakričal, že to bol ofsajd a hráme ďalej. Všetci sa rýchlo obliekli a vrátili sa naspäť na ľad."



Spišiaci však strelili rozhodujúci gól v úvode druhého predĺženia. V čase 81:06 sa presadil Bakoš. Zverenci Dana Cemana to však po stretnutí už zahodili za hlavu a rozmýšľali nad ďalším duelom. Aj pred rokom proti Michalovciam prehrali piaty semifinálový zápas v predĺžení. Ďalšie dva však zvládli a nakoniec sa tešili z titulu. "Najprv sa sústredíme na nedeľu. Spišská je doma silná, ale my sme patrili k najlepším tímom vonku. Máme ambície uspieť tu," priznal Ferenc, ktorý dúfa v sedemzápasovú sériu: "Človek na to trénuje celú sezónu. My sme boli na to pripravení už proti Slovanu a skončilo to 4:0. Bolo to o dosť jednoduchšie, ako teraz. Siedmy zápas, to chce každý. Chceme ho hrať a zvíťaziť v ňom." Ani Jokeľ si nepripúšťa koniec sezóny: "Vedú 3:2 v sérii, my potrebujeme zvíťaziť doma a vrátiť sa sem naspäť. To je jediný cieľ tímu."