Nedela 22. február 2026Meniny má Etela
Mustafič a Medveděv zamierili z bratislavského Slovana na hosťovania

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Dvadsaťšesťročný Alen Mustafič si v prebiehajúcom ročníku pripísal v belasom drese 18 štartov a odohral 896 minút.

Bratislava 22. februára (TASR) - Dvojica futbalistov z kádra bratislavského Slovana zamierila v závere zimného prestupového obdobia na hosťovanie ku konkurentom v Niké lige. Alen Mustafič dohrá sezónu v KFC Komárno a Jurij Medveděv v Tatrane Prešov.

Dvadsaťšesťročný Alen Mustafič si v prebiehajúcom ročníku pripísal v belasom drese 18 štartov a odohral 896 minút. Bosniansky stredopoliar v prebiehajúcom ročníku alternoval aj na pravom kraji obrany. Tam dlho absentoval český zadák Medveděv, ktorý odohral v tejto sezóne najmä vinou zranení len dve súťažné stretnutia. Informoval o tom web Slovana.
