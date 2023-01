Mustafič prestúpil zo Slovana Bratislava do dánskeho Odense

Bratislava 27. januára (TASR) - Bosniansky futbalista Alen Mustafič opúšťa káder úradujúceho slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava. Dvadsaťtriročný stredopoliar prestúpil do dánskeho Odense Boldklub, ktorý v najvyššej domácej súťaži zimuje na piatom mieste. V piatok o tom informovala oficiálna webstránka "belasých".



Mustafič prišiel do Slovana začiatkom roka 2020 z FK Sarajevo, pôvodne na hosťovanie s opciou. Bratislavský klub ho v lete 2020 získal na trvalý prestup, pričom nasledujúci ročník strávil na hosťovaní v Nitre. Práve v jej drese strelil svoj prvý ligový gól na Slovensku, paradoxne na Tehelnom poli, kde zariadil víťazstvo Nitry 1:0. Mustafič sa do hlavného mesta vrátil v lete 2021 a v jarnej časti sezóny 2021/2022 sa prepracoval do základnej zostavy Slovana. V prebiehajúcom ročníku zasiahol do 29 súťažných zápasov s bilanciou jeden gól a päť asistencií. Celkovo si v belasom drese pripísal 35 ligových štartov (2 góly, 8 asistencií). Má podiel na zisku troch majstrovských titulov a dvoch Slovenských pohárov.