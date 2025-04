Muž, ktorý hodil fľašu po van der Poelovi, sa sám udal na polícii

Roubaix 14. apríla (TASR) - Muž, ktorý počas nedeľných pretekov Paríž-Roubaix hodil fľašu po holandskom cyklistovi Mathieuovi van der Poelovi, sa v pondelok sám udal na polícii. Informovali o tom flámske noviny Het Nieuwsblad.



K incidentu došlo zhruba 30 kilometrov pred cieľom, keď bol van der Poel v samostatnom úniku. Preteky napokon vyhral a na monumentálnej klasike triumfoval tretíkrát za sebou. Podľa agentúry DPA muž svoj čin oľutoval. „Toto nemôžeme dopustiť. Fľaša bola plná a naozaj to bolelo. Ak by ma to trafilo do nosa, zlomilo by mi ho. Dúfam, že páchateľa nájdu. Myslím, že by ho mali priviesť pred súd, keďže išlo o pokus o zabitie. Zasiahlo ma to priamo do tváre,“ povedal po pretekoch van der Poel. Ďalšie podrobnosti o prípade neboli známe.