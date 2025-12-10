< sekcia Šport
Muž, ktorý rasisticky urážal Semenya, sa postaví pred súd
Britská polícia v utorok uviedla, že obvinila jedného muža, ktorý mal rasovo urážať hráča Bournemouthu Antoina Semenya počas augustového zápasu Premier League proti Liverpoolu na Anfielde.
Autor TASR
Liverpool 10. decembra (TASR) - Britská polícia v utorok uviedla, že obvinila jedného muža, ktorý mal rasovo urážať hráča Bournemouthu Antoina Semenya počas augustového zápasu Premier League proti Liverpoolu na Anfielde.
Dvadsaťpäťročný krídelník tmavej pleti, ktorý sa narodil v Londýne a reprezentuje Ghanu, nahlásil rozhodcovi, že ho v prvom polčase zápasu, ktorým sa 15. augusta otvorila sezóna Premier League, rasovo napadol divák. Krátko na to organizátori vyviedli zo štadióna muža, čo spôsobilo krátke prerušenie hry.
Polícia v Liverpoole o tri dni neskôr uviedla, že muža prepustili na kauciu. V utorok ho však už obvinili z rasovo motivovaného priestupku proti verejnému poriadku. Štyridsaťsedemročný Mark Mogan sa tak 22. decembra postaví pred magistrátny súd v Liverpoole.
Semenyo odohral celý zápas a v druhom polčase strelil oba góly Bournemouthu, ktorý prehral 2:4. Informovala agentúra AP.
Dvadsaťpäťročný krídelník tmavej pleti, ktorý sa narodil v Londýne a reprezentuje Ghanu, nahlásil rozhodcovi, že ho v prvom polčase zápasu, ktorým sa 15. augusta otvorila sezóna Premier League, rasovo napadol divák. Krátko na to organizátori vyviedli zo štadióna muža, čo spôsobilo krátke prerušenie hry.
Polícia v Liverpoole o tri dni neskôr uviedla, že muža prepustili na kauciu. V utorok ho však už obvinili z rasovo motivovaného priestupku proti verejnému poriadku. Štyridsaťsedemročný Mark Mogan sa tak 22. decembra postaví pred magistrátny súd v Liverpoole.
Semenyo odohral celý zápas a v druhom polčase strelil oba góly Bournemouthu, ktorý prehral 2:4. Informovala agentúra AP.