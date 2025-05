Muž, ktorý vrazil autom do davu v Liverpoole, zostáva naďalej vo väzbe

Na snímke polícia a záchranári zasahujú po zrážke auta do davu fanúšikov futbalového tímu FC Liverpool v Londýne 26. mája 2025. Do davu fanúšikov v Liverpoole, ktorí oslavovali získanie titulu mestského futbalového klubu v anglickej Premier League, v pondelok podvečer vrazilo auto. Oznámila to polícia, ktorá podozrivého bezprostredne po čine zadržala. Na mieste sú záchranné zložky, ktoré situáciu vyhodnocujú. Počet zranených nie je bezprostredne známy.