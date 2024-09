Muž, ktorý vyliezol počas duelu ME na strechu štadióna, dostal pokutu

Dortmund 14. septembra (TASR) - Muž, ktorý sa sa v priebehu osemfinálového duelu tohtoročných futbalových ME medzi Nemeckom a Dánskom (2:0) pohyboval po streche štadióna v Dortmunde, dostal pokutu. Dvadsaťjedenročný mladík z Osnabrücku za incident z 30. júna zaplatí 1050 eur.



Páchateľ liezol počas zápasu na trámy pod strechou. Polícia ho sledovala až do konca stretnutia, keď ho špeciálna zásahová jednotka zatkla. Deň po incidente oznámila, že mladík si chcel z nezvyčajného miesta iba urobiť fotografie. Médiá špekulovali o závažnom porušení bezpečnostných predpisov vzhľadom na to, že bol zamaskovaný a mal pri sebe ruksak. Polícia však uviedla, že v batohu sa nachádzal fotoaparát. Správu priniesla agentúra DPA.