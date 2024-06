Muž vyliezol počas duelu Nemcov s Dánmi na strechu štadióna

Dortmund 30. júna (TASR) - Nemecká polícia zadržala muža, ktorý sa v priebehu osemfinálového duelu futbalových ME medzi Nemeckom a Dánskom (2:0) pohyboval po streche štadióna v Dortmunde. Aj s pomocou vrtuľníka dostali 21-ročného mladíka z Osnabrücku do bezpečia.



Na videu, ktoré zverejnil webový portál Daily Mail, je vidieť, ako zamaskovaného muža po zápase s Dánskom zatýka polícia so zbraňou v ruke. Dotyčný mal mať pri sebe aj veľký ruksak. Podľa orgánov činných v trestnom konaní divákom nehrozilo žiadne nebezpečenstvo.



Polícia však neprezradila, ako sa dotyčný dostal na strechu, čo mal v ruksaku a prečo balansoval na trámoch držiacich strechu. Nie je ani jasné, prečo mal na sebe masku. Osoba sa dostala na strechu počas zápasu, o čom organizátori informovali obe delegácie. Správu priniesla agentúra DPA.