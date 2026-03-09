< sekcia Šport
MUŽI A – Baráž o majstrovstvá sveta: Zvýhodnený balík.
Posledná vlna vstupeniek v predaji
Autor OTS
Bratislava 9. marca (OTS) - (SFZ) - Musíte to vidieť na vlastné oči! A stále máte šancu vidieť to na vlastné oči. Ak ste si ešte nezabezpečili vstupenky na semifinále baráže MS 2026 slovenskej futbalovej reprezentácie proti Kosovu (hrá sa 26. marca 2026 o 20.45 h) a na zápas proti jednému z dvojice Turecko – Rumunsko (31. marca 2026 o 20.45 h), naskytá sa vám jedna z posledných príležitostí. V predaji je posledná vlna uvoľnených balíkových vstupeniek.
Oba duely sa odohrajú na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Vstupenky na dvojzápas si môžete zakúpiť na stránke vstupenkysfz.sk. Tak ako v predchádzajúcich fázach predaja získava fanúšik zľavu 10 percent z celkovej sumy.
V prípade, ak sa nevypredajú všetky lístky v balíku, ponúkne Slovenský futbalový zväz ich predaj na oba zápasy jednotlivo, a to 19. marca od 11.00 h. Neexistuje však garancia, že ešte bude čo ponúkať.
Prichádza udalosť jari. Rozhoduje sa o tom, či najväčší futbalový sviatok na svete, ktorý sa odohrá od 11. júna do 19. júla v USA, Kanade a Mexiku, bude aj s účasťou slovenských Sokolov.
„Už odrátavame posledné týždne a dni pred vrcholom. Slovenská futbalová reprezentácia stojí na prahu veľkej šance zúročiť účinkovanie v kvalifikácii MS 2026 a v baráži ho vyšperkovať – s pomocou našich skvelých fanúšikov – v postup na záverečný turnaj. Tak, ako mužstvo mobilizuje všetky svoje sily a schopnosti, veríme, že aj fanúšikovia v jednom šíku potiahnu Sokolov za vysnívanou métou. Potrebujeme z tribúny každý jeden hlas dvanásteho hráča,“ uviedol riaditeľ marketingu SFZ Lukáš Donoval.
