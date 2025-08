MUŽI A – Jesenná futbalová horúčka a kvalifikácia o postup na MS 2026

Bratislava 5. augusta (OTS) - (SFZ) -Po hetriku účastí na majstrovstvách Európy (2016, 2020, 2024) zabojujú slovenskí futbalisti o druhý postup na svetový šampionát, na ktorom sa premiérovo predstavili v roku 2010. Záverečný turnaj v Severnej Amerike (Kanada, USA, Mexiko) sa uskutoční prvý raz za účasti 48 tímov. Kým na predchádzajúcich MS v Katare si zahralo z Európy 13 krajín, tentoraz to bude až 16 členských krajín UEFA. Priamy postup si vybojuje 12 víťazov skupín, 4 krajiny (umiestnené na 2. priečkach) si zabezpečia účasť cez baráž.V poradí 16. kvalifikáciu o postup na vrcholný turnaj, 8. na svetový šampionát, odštartujú zverenci trénera Francesca Calzonu 4. septembra na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave proti súperovi svetového kalibru. Nemecko zavíta na Tehelné pole tretíkrát v ére slovenskej samostatnosti, naposledy sa tam predstavilo 11. októbra 2006 (kvalifikácia EURO 2008, 1:4) ešte na starom štadióne. Je vysoko pravdepodobné, že po vyše dvoch mesiacoch sa opäť objaví na NFŠ jeden z hrdinov ME do 21 rokov Nick Woltemade, ktorý 28. júna 2025 odohral na Tehelnom poli finálový zápas turnaja. V tíme štvornásobných majstrov sveta a trojnásobných európskych šampiónov nebudú chýbať ani mnohé ďalšie hviezdne mená.Trnavský Štadión Antona Malatinského bude 13. októbra svedkom kvalifikačného duelu Slovenska proti Luxembursku, ktoré urobilo v posledných rokoch veľký futbalový progres. Luxemburčania si na ňom zahrajú už druhýkrát, prvý raz sa v Trnave predstavili 23. marca 2023 (0:0) v kvalifikácii EURO 2024.Nová, moderná Košická futbalová Aréna s divákmi hladnými po futbale bude hostiť 14. novembra súboj Slovensko – Severné Írsko. Na tohto súpera majú Slováci pekné spomienky, pretože pred piatimi rokmi vo finále baráže ich zdolali v Belfaste 2:1 po predĺžení a vybojovali si účasť na Eure 2020. Húževnatí Severní Íri zavítajú na Slovensko tretíkrát: v roku 2008 podľahli v Bratislave v kvalifikačnom zápase MS 2010 1:2, v roku 2016 remizovali v prípravnom dueli v Trnave 0:0.Slovenské reprezentačné výbery – či už je to A-mužstvo pod taktovkou Francesca Calzonu, alebo tím do 21 rokov vedený Jaroslavom Kentošom, dokázali pritiahnuť v poslednom období na naše štadióny divákov v hojnom počte nielen zásluhou výsledkov, ale aj atraktívnym štýlom hry. Verme, že tento trend bude pokračovať. Dvanásty hráč je potrebný ako soľ. Slovenskí Sokoli sa na takýto povolený doping spoliehajú. Fanúšikovia, príďte povzbudiť mužstvo na ceste za americkým snom!uviedol marketingový riaditeľ SFZ Lukáš Donoval.V prvej fáze predaja si najvernejší fanúšikovia mohli zakúpiť balík na všetky tri domáce vystúpenia mužstva, v druhej si zabezpečiť vstupenky v „dvojbalíku“ na zápasy proti Nemecku a Luxembursku, respektíve bolo možné si zakúpiť samostatný lístok na duel proti Severnému Írsku. Viac info o vstupenkách nájdete tu