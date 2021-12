Muži v ZEL aj proti obhajcovi z Turecka, ženy čaká derby s Češkami

Bratislava 7. februára (TASR) - Slovenskí volejbalisti sa v Zlatej európskej lige 2022 stretnú s Tureckom, Portugalskom a Dánskom, ženy narazia na Chorvátsko, Bielorusko a Česko. Rozhodol o tom utorňajší žreb v Luxembursku.



Skupinová fáza ZEL sa v tomto roku odohrala na dvoch turnajoch, teraz sa súťaž vracia opäť k systému zápasov každý s každým doma a vonku. Po ZEL čaká slovenské tímy v budúcom roku aj kvalifikácia ME 2023. Muži ju odohrajú od 3. do 21. augusta, ženy od 21. augusta do 11. septembra.



Slováci vlani obsadili v ZEL 7. miesto. Triumfovali Turci, ktorí na turnaji Final Four v belgickom Kortrijku v semifinále vyradili Estónsko 3:2 a vo finále zdolali Ukrajinu 3:1.



Ženy obsadili vlani 5. miesto, triumfovali Bulharky. Tie vo finále zdolali Chorvátky 3:1, Češky v zápase o bronz prehrali so Španielkami 2:3.



Prvé zápasy ZEL sa začnú 25. mája. Po skončení základných skupín (12. júna) bude hostiť Chorvátsko (muži) a Ukrajina (ženy) turnaj Final Four, ktorý sa uskutoční 18. a 19. júna. "Tento ročník Zlatej európskej ligy bude na výsledky zložitý. Spoločne s Reprezentačnou radou nastavíme nomináciu do oboch tímov tak, aby sme vyskladali čo najsilnejšie družstvá v kvalifikácii na ME. V oboch tímoch je situácia odlišná. Kým muži už počas minulej sezóny zapracovávali do tímu mladých hráčov, tak pri ženách budeme mať nové zloženie realizačného tímu, ktorý bude chcieť určite využiť účinkovanie v tejto súťaži na to, aby zistil o družstve a hráčkach čo najviac. Našim cieľom bude zotrvať v Zlatej európskej Lige. Ženy majú nepochybne náročnejšiu skupinu, keďže ich čakajú Chorvátky a Bielorusky, s ktorými sa stretli v základnej skupine na ME v Zadare a Češky, ktoré si zahrajú na majstrovstvách sveta. Je však otázne, aké tímy jednotlivé krajiny na túto súťaž poskladajú. Pri mužoch sme papierovo silnejší ako Dáni a v príprave sme zdolali Portugalsko. Turci sú favoritom skupiny," uviedol pre portál svf.sk prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Marej Rojko.



žreb ZEL mužov - skupina A: Turecko, Portugalsko, Dánsko, SLOVENSKO



žreb ZEL žien - skupina B: Chorvátsko, Bielorusko, Chorvátsko, Česko, SLOVENSKO