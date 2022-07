Mužov VKP Bratislava povedie Pělucha, ženy zas Bernáth

Bratislava 13. júla (TASR) - Novým trénerom volejbalistov VKP Bratislava sa stal Robin Pělucha, ženy bude trénovať Pavel Bernáth.



Pělucha pôsobil v klube ako hráč, v sezóne 2020/2021 získal titul s Komárnom, ale vo februári 2022 sa vrátil k "policajtom". V klube vypomáhal pri mládeži a bol asistentom Juraja Tiňa pri áčku. "Teším sa, že som naspäť a hlavne doma. Vo VKP som vyrastal, pôsobil som tu ako hráč, takže to je pre mňa česť. Chceli by sme dosiahnuť krajší výsledok a teším sa aj na prácu s mládežou. Rodilo sa to tak pozvoľna. Najprv som sa venoval juniorom a kadetom. Slovo dalo slovo, vedenie ma oslovilo s touto možnosťou a ja som súhlasil. Bol som nadšený z takej ponuky a je to pre mňa veľký záväzok," uviedol pre klubovú stránku.



Ženský extraligový tím povedie v sezóne 2022/2023 skúsený Bernáth, ktorý naposledy pôsobil ako asistent v Nitre. Štyridsaťosemročný kormidelník sa vracia naspäť do Bratislavy, kde sa narodil, vyštudoval a pôsobil vo viacerých tímoch. "S manažérom Robom Hronským sa poznáme roky a keď obe strany majú záujem, tak sa dohoda rodí rýchlo. Už minulú sezónu sme spolu koketovali, ale neprišlo k dohode, pretože som mal záväzky v Nitre. A tie som nechcel nechať rozrobené v polovici. Keď to v Nitre dopadlo pomerne dobre a úspechom, tak som si vedel svoj odchod predstaviť. Som veľmi rád, že po rokoch sa naše cesty opäť stretli," povedal.



Bernáth absolvoval aj trénerské stáže v talianskom Trevise a na Univerzite Catholica v Čile. V začiatkoch svojej kariéry pôsobil aj pri mládeži VKP Bratislava, vyskúšal si aj zahraničné angažmán v španielskom klube Riberia Sacra a pôsobil aj pri mládežníckych výberoch Slovenska.