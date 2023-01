Mužská štvorhra na Wimbledone sa už bude hrať iba na dva víťazné sety

Londým 25. januára (TASR) - Štvorhra mužov na tenisovom turnaji vo Wimbledone sa už nebude hrať na tri víťazné sety, ale iba na dva. V stredu o tom informoval All England Club.



Wimbledon bol posledný grandslamový turnaj, v ktorom mohla štvorhra mužov dospieť až do piateho setu. Čelil za to kritike, keďže tento náročnejší formát odrádzal od štartu mnohých hráčov dvojhry.



"Rozhodnutie sme vykonali po rozsiahlej diskusii. Vykonali sme zmenu, aby sme sa zosúladili s ostatnými grandslamovými turnajmi," vysvetlili organizátori turnaja podľa AFP.