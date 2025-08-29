< sekcia Šport
Mužské a ženské finále K1 bez slovenskej účasti
Medzi ženami bola v kvalifikácii najbližšie k účasti medzi finálovou 12-tkou Emanuela Luknárová.
Autor TASR,aktualizované
Tacen 29. augusta (TASR) - Finále disciplíny K1 na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v slovinskom Tacene bolo bez slovenskej účasti v oboch kategóriách.
Medzi ženami bola v kvalifikácii najbližšie k účasti medzi finálovou 12-tkou Emanuela Luknárová, napokon obsadila časom 88,96 sekundy 20. pozíciu. Soňu Stanovskú klasifikovali na 27. priečke (93,31 s) a Zuzanu Paňkovú na 30. mieste (94,76 s).
U mužov obsadil v kvalifikácii Adam Gonšenica 21. pozíciu (76,02 s), Martin Halčin bol na 27. mieste (77,45 s) a Jakub Grigar sa umiestnil na 59. priečke (128,88 s).
Z triumfu vo finále K1 sa radovala Austrálčanka Kimberley Woodsová a Francúz Titouan Castryck.
SP v slovinskom Tacene - finále K1:
muži: 1. Titouan Castryck (Fr.) 70,24 s (0), 2. Žiga Lin Hočevar (Slov.) +2,39 s (0), 3. Mateusz Polaczyk (Poľ.) +3,28 (0!
ženy: 1. Kimberley Woodsová (Austr.) 78,69 s (0), 2. Eva Alina Hočevarová (Slov.) +0,73 s (0), 3. Evy Leibfarthová (USA) +3,76 (0)
Medzi ženami bola v kvalifikácii najbližšie k účasti medzi finálovou 12-tkou Emanuela Luknárová, napokon obsadila časom 88,96 sekundy 20. pozíciu. Soňu Stanovskú klasifikovali na 27. priečke (93,31 s) a Zuzanu Paňkovú na 30. mieste (94,76 s).
U mužov obsadil v kvalifikácii Adam Gonšenica 21. pozíciu (76,02 s), Martin Halčin bol na 27. mieste (77,45 s) a Jakub Grigar sa umiestnil na 59. priečke (128,88 s).
Z triumfu vo finále K1 sa radovala Austrálčanka Kimberley Woodsová a Francúz Titouan Castryck.
SP v slovinskom Tacene - finále K1:
muži: 1. Titouan Castryck (Fr.) 70,24 s (0), 2. Žiga Lin Hočevar (Slov.) +2,39 s (0), 3. Mateusz Polaczyk (Poľ.) +3,28 (0!
ženy: 1. Kimberley Woodsová (Austr.) 78,69 s (0), 2. Eva Alina Hočevarová (Slov.) +0,73 s (0), 3. Evy Leibfarthová (USA) +3,76 (0)