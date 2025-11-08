< sekcia Šport
Mužské finále vzduchovej pušky 10 m bez Slovákov, Jány bol 36.
V hodnotení tímov boli Slováci na 19. mieste so súhrnným ziskom 1877,9 bodov, najlepšie na tom boli Číňania s novým svetovým rekordom - 1898,4 b.
Autor TASR
Káhira 8. novembra (TASR) - Finále disciplíny vzduchová puška 10 m na majstrovstvách sveta vo vzduchových zbraniach v Káhire bude bez slovenskej účasti. Z troch Slovákov v kvalifikácii sa najvyššie umiestnil Patrik Jány na 36. mieste s výkonom 629,1 bodu. Štefana Šuleka klasifikovali na 54. pozícii (627,9 b) a Rafaela Knapíka na 98. priečke (620,9). V kvalifikácii bol najlepší Švéd Victor Lindgren (634,6 b).
