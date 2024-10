Mužské MS v roku 2027 bude hostiť šesť nemeckých miest

Frankfurt 28. októbra (TASR) - Majstrovstvá sveta v hádzanej mužov bude v roku 2027 hostiť šesť nemeckých miest. Finále i zápasy o medaily sa uskutočnia v Kolíne nad Rýnom v hale s kapacitou 20.000 divákov. Organizátori v pondelok oznámili, že duely základných skupín odohrajú v Kiele, Magdeburgu, Mníchove a Stuttgarte.



Dejiskom stretnutí osemfinálových skupín bude okrem Kolína ešte Hannover. Šampionát sa začne 11. alebo 14. a potrvá do 31. januára 2027. "Vybrali sme haly so skvelou infraštruktúrou, v ktorých sa pravidelne hráva nemecká bundesliga. To je záruka, že zorganizujeme podujatie na najvyššej úrovni," uviedol pre agentúru DPA prezident Nemeckej hádzanárskej federácie Andreas Michelmann.