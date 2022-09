Mužské štvrťfinále na US Open narušil falošný kaderník

New York 7. septembra (TASR) - Počas štvrťfinálového zápasu na US Open medzi Nickom Kyrgiosom a Karenom Chačanovom sa o rozruch postarali dvaja muži. Súboj na kurte Arthura Ashea prerušili po tom, čo jeden z nich začal druhému strihať vlasy pomocou strojčeka. Turnajová ochranka ich vzápätí vyviedla z areálu.



Jeden z mužov mal v ruke aj nožnice a druhý mal na sebe plášť. Ten zvyčajne kaderník používa na to, aby na zákazníka nepadali vlasy. Neskôr sa ukázalo, že išlo o žart youtubera, ktorý je známy podobnými kúskami.