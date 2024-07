Mužskú ENBL si zahrá Inter Bratislava a Spišskí Rytieri

Bratislava 2. júla (TASR) – Mužská verzia Európskej severskej basketbalovej ligy (ENBL) bude mať v sezóne 2024/2025 premiérovo zastúpenie zo Slovenskej basketbalovej ligy (SBL). Vedenie súťaže akceptovalo prihlášky od Interu Bratislava a Spišských Rytierov.



Obaja zástupcovia SBL-ky hrali doteraz Alpsko-jadranský pohár. Spišiaci boli súčasťou tejto súťaže nepretržite od roku 2021. Vedenie klubu sa po zisku ligového striebra rozhodlo posunúť medzinárodnú konfrontáciu na ďalší level. "Chceli sme sa posunúť kvalitatívne vyššie. Rozmýšľali sme teda nad Európskym pohárom FIBA, no po zvážení reálnych možností sme od tejto prihlášky ustúpili. Museli by sme tam totiž hrať jednovíkendovú kvalifikáciu s kvalitnými súpermi z celej Európy a reálne hrozilo, že 'Európa', ktorú sme chceli hrať, by trvala len jeden víkend, navyše niekde mimo Spišskej Novej Vsi, z čoho by naši fanúšikovia nemali absolútne nič. Tak sme po konzultácii s našimi partnermi podali prihlášku do kvalitne obsadenej ENBL. Samozrejme, že tomu musíme prispôsobiť aj káder, aj množstvo technických detailov, no pustili sme sa do toho a chceme to brať profesionálne. Verím, že to opäť posunie značku Spišských Rytierov na vyšší level, čo je naša dlhodobá stratégia, ktorú sa snažíme napĺňať. Určite to posunie aj hráčov kvalitatívne vyššie, konfrontácia a skúsenosti z ťažkých zápasov môžu potom 'predať' v našej lige, kde máme v najbližšej sezóne svoje ciele. Verím, že to prinesie želaný efekt, že ľudia na Spiši si prídu na svoje. Je to taký náš darček k našim basketbalovým výročiam, ktoré si zaslúžia rešpekt,“ uviedol Michal Búza, generálny manažér Spišských Rytierov pre oficiálnu klubovú webstránku.



Inter si vyskúšal Alpsko-jadranský pohár v sezóne 2021/2022, s dokončenou rekonštrukciou Pasienkov sa tak vracia do európskej konfrontácie. Štvrtého ročníka ENBL sa zúčastní 18 klubov z viacerých krajín, ktoré by mali rozdeliť do dvoch skupín.