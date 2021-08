Mužský freestyle na BMX pre Američana Martina

BMX - freestyle, muži:



finále: 1. Logan Martin (Aust.) 93,30 bodu, 2. Daniel Dhers (Venez.) 90,10, 3. Declan Brooks (V. Brit.) 90,80, 4. Kenneth Tencio Esquivel (Kost.) 90,50, 5. Rim Nakamura (Jap.) 85,10, 6. Irek Rizajev (ROC) 82,40, 7. Anthony Jeanjan (Fr.) 78,20, 8. Justin Dowell (USA) 44,60

Tokio 1. augusta (TASR) - Olympijským víťazom na OH 2020 v Tokiu v cyklistických pretekoch BMX v disciplíne freestyle sa stal Logan Martin z Austrálie. Striebro putuje do Venezuely zásluhou Daniela Dhersa, bronz získal Brit Declan Brooks.Martin patril k najväčším favoritom, čo dokázal hneď v prvej finálovej jazde. V druhej zaváhal, ale mrzieť ho to nemuselo. Brooks korunoval úspešné hry v tomto športe pre Britániu, ktorá v ňom v Tokiu získala ešte dve zlaté a jednu striebornú medailu.