MVP ligy z roku 2011 Rose ukončil kariéru

Memphis 26. septembra (TASR) - Americký basketbalista Derrick Rose vo štvrtok ukončil profesionálnu kariéru. Tridsaťpäťročný rozohrávač odohral v NBA 16 sezón, v roku 2011 získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča ligy.



Rose mal po príchode do najkvalitnejšej súťaže status superhviezdy, Chicago Bulls ho v roku 2008 draftovalo ako jednotku a následne získal ocenenie nováčik roka. V roku 2012 však jeho kariéru zabrzdilo zranenie kolena, po ktorom sa na palubovkách neobjavil takmer dva roky a po návrate sa už nedokázal vrátiť do top formy.



Okrem Chicaga pôsobil Rose aj v New Yorku Knicks, Detroite, Minnesote, Clevelande a na záver kariéry aj v Memphise, s ktorým mal kontrakt ešte na jeden rok, no dohodol sa na predčasnom vyplatení zo zmluvy. "S vedomím, že som dal tejto hre všetko, cítim istotu ohľadom môjho rozhodnutia. Basketbal bol pre mňa iba začiatok, teraz odovzdám všetko mojej rodine. zaslúži si to," vyhlásil Rose podľa ESPN.