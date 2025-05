Myjava opäť s trofejou, Neveďalová:

Finále Slovenského pohára žien - Nitra:



ŠK Slovan Bratislava - Spartak Myjava 1:5 (1:2)



Góly: 11. Pirťanová (vlastný) - 28., 48. a 51. Bogorová (druhý z 11 m), 17. a 65. Matušicová, 617 divákov







Hlasy po zápase /zdroj: futbalnet.tv/:



Vladimir Gligič, tréner ŠK Slovan: „Rozhodli skúsenosti a kvalita, súperovi gratulujem k víťazstvu. My máme stále veľmi mladý tím, takže musíme ísť ďalej, poučiť sa z chýb a v budúcej sezóne sa opäť pokúsiť dostať sem. Ak by sme v prvom polčase využili šance, priebeh zápasu by bol asi iný. Definitívne nás asi zlomil gól na 1:3. Na dievčatá som však hrdý, urobili sme kus roboty.“







Iveta Neveďalová, hrajúca trénerka Spartaka Myjava: „Snažili sme sa na finále dobre nachystať a myslím si, že sme dosiahli zaslúžené víťazstvo. Ďakujem babám a veľmi im to prajem, je to ťažká sezóna a som rada, že sme to zvládli. Slovan nás ničím neprekvapil, my sme dobre vstúpili do druhého polčasu a už to išlo.“







Prehľad víťazov Slovenského pohára žien



2008/09 Slovan Bratislava



2009/10 Slovan Duslo Šaľa



2010/11 Slovan Bratislava



2011/12 Slovan Bratislava



2012/13 Slovan Bratislava



2013/14 FC Union Nové Zámky



2014/15 FC Union Nové Zámky



2015/16 Partizán Bardejov



2016/17 Partizán Bardejov



2017/18 Partizán Bardejov



2018/19 Partizán Bardejov



2019/20 nedohratý ročník pre pandémiu



2020/21 nedohratý ročník pre pandémiu



2021/22 Slovan Bratislava



2022/23 Spartak Myjava



2023/24 Spartak Myjava



2024/25 Spartak Myjava





























Nitra 8. mája (TASR) - Futbalistky Spartaka Myjava získali tretíkrát za sebou Slovenský pohár. Vo štvrtkovom finále 17. ročníka v Nitre zdolali Slovan Bratislava jednoznačne 5:1, keď sa hetrikom blysla Andrea Bogorová. Dva góly víťaziek pridala Nina Matušicová.Myjavčanky sa s tromi prvenstvami (2023, 2024 a 2025) osamostatnili na treťom mieste historickej tabuľky víťazov SP. Slovan nepridal do zbierky svoju šiestu pohárovú trofej, ale s piatimi prvenstvami v rokoch 2009, 2011, 2012, 2013 a 2022 je stále najúspešnejší klub súťaže.Slovan sa síce pod Zoborom ujal vedenia po vlastnom góle Moniky Pirťanovej z 11. minúty, no potom prevzal iniciatívu Spartak a otočil skóre finálového súboja. Už o šesť minút neskôr skórovala parádne spoza šestnástky Nina Matušicová a do prestávky pridala Bogorová druhý gól svojho tímu. Tá istá hráčka krátko po prestávke premenila penaltu a o chvíľu neskôr zavŕšila svoj hetrik. Matušicová spečatila skóre v 65. minúte na 5:1.