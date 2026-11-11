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Myjavčanky skončili v osemfinále EP, v odvete podľahli Hammarby 0:4
Hráčky slovenského tímu držali v Štokholme s favoritom výsledkovo krok až do záverečnej dvadsaťminútovky, v ktorej inkasovali všetky štyri góly.
Autor TASR
Štokholm 11. novembra (TASR) - Futbalistky Spartaka Myjava sa s Európskym pohárom UEFA rozlúčili v osemfinále. V stredajšej odvete prehrali na pôde švédskeho tímu Hammarby IF 0:4, pričom doma predtým podľahli minuloročnému finalistovi tejto európskej súťaže 1:3. Hráčky slovenského tímu držali v Štokholme s favoritom výsledkovo krok až do záverečnej dvadsaťminútovky, v ktorej inkasovali všetky štyri góly.
osemfinále Európskeho pohára UEFA - odveta:
Hammarby IF - Spartak Myjava 4:0 (0:0)
Góly: 73. a 80. Sörumová, 75. Hermannsdottirová, 84. Maiquezová. Rozhodovali: Česenová - Špurová, Buhová (všetky Slovinsko), ŽK: Lennartssonová (Hammarby).
/prvý zápas: 3:1, postúpilo Hammarby/
Zostava Myjavy: Opalková - Matušicová, Kršiaková, Dimitrijevičová, Stanovičová (76. Norkusová) - Dvořáková, Nárožná, Kramlíková (74. Múčková) - Doughertyová, Semanová (65. Bogorová), Vredíková
Hammarby IF - Spartak Myjava 4:0 (0:0)
Góly: 73. a 80. Sörumová, 75. Hermannsdottirová, 84. Maiquezová. Rozhodovali: Česenová - Špurová, Buhová (všetky Slovinsko), ŽK: Lennartssonová (Hammarby).
/prvý zápas: 3:1, postúpilo Hammarby/
Zostava Myjavy: Opalková - Matušicová, Kršiaková, Dimitrijevičová, Stanovičová (76. Norkusová) - Dvořáková, Nárožná, Kramlíková (74. Múčková) - Doughertyová, Semanová (65. Bogorová), Vredíková