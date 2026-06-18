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Myjavčanky v 1. predkole LM proti Flore Tallinn alebo Mgarr United
Štvrtkový žreb vo švajčiarskom Nyone ich priradil do piateho miniturnaja, v ktorom sú iba tri kluby.
Autor TASR
Nyon 18. júna (TASR) - Futbalistky Spartaka Myjava sa v prvom predkole ženskej Ligy majstrov stretnú s lepším z dvojice Flora Tallinn - Mgarr United. Štvrtkový žreb vo švajčiarskom Nyone ich priradil do piateho miniturnaja, v ktorom sú iba tri kluby. Keďže mal slovenský majster lepší koeficient ako nasadený estónsky zástupca, išiel rovno do finále. Ich jediný zápas prvého predkola sa tak uskutoční 25. júla. Duel medzi Florou a maltským majstrom je na programe o tri dni skôr.
Ak by Myjavčanky zvládli stretnutie prvého predkola majstrovskej vetvy, v semifinále toho druhého sa stretnú s albánskym klubom KFF Vllaznia. V prípade triumfu zabojujú o tretie predkolo proti úspešnejšiemu z dvojice Apollon - víťaz štvrtého miniturnaja prvého predkola. Zápasy druhého predkola sú na programe 5. a 8. augusta.
V prvom predkole je 19 tímov, ktoré sú nasadené do piatich miniturnajov. Víťazky jednotlivých miniturnajov postupujú do druhého predkola, ktoré sa odohrá rovnakým systémom. Zúčastní sa v ňom 44 klubov, ktoré zabojujú o 11 voľných miest v treťom predkole. K nim sa pridá ďalších sedem tímov. Deväť vzájomných dvojzápasov následne určí záverečných postupujúcich do ligovej fázy. Triumf v Lige majstrov obhajuje FC Barcelona.
Ak by Myjavčanky zvládli stretnutie prvého predkola majstrovskej vetvy, v semifinále toho druhého sa stretnú s albánskym klubom KFF Vllaznia. V prípade triumfu zabojujú o tretie predkolo proti úspešnejšiemu z dvojice Apollon - víťaz štvrtého miniturnaja prvého predkola. Zápasy druhého predkola sú na programe 5. a 8. augusta.
V prvom predkole je 19 tímov, ktoré sú nasadené do piatich miniturnajov. Víťazky jednotlivých miniturnajov postupujú do druhého predkola, ktoré sa odohrá rovnakým systémom. Zúčastní sa v ňom 44 klubov, ktoré zabojujú o 11 voľných miest v treťom predkole. K nim sa pridá ďalších sedem tímov. Deväť vzájomných dvojzápasov následne určí záverečných postupujúcich do ligovej fázy. Triumf v Lige majstrov obhajuje FC Barcelona.
miniturnaje 1. predkola:
PAOK/Hapoel Jeruzalem - Neftči Baku/Buducnost Podgorica
Klaksvík/Ludogorets Razgrad - Mitrovica/Zimbru Kišiňov
Pjunik Jerevan/Wrexham - Glentoran/Riga FC
Czarni Sosnowiec/Nike Lusso - Athlone Town/Skopje 2014
SPARTAK MYJAVA - Flora Tallinn/Mgarr United
miniturnaje 2. predkola:
majstrovská vetva:
KFF Vllaznia/víťaz miniturnaja 5 (SPARTAK MYJAVA) - Apollon/víťaz miniturnaja 4
Austria Vieden/Hajduk Split - Mura/Farul Constanta
Brann/víťaz miniturnaja 2 - Ferencváros/víťaz miniturnaja 1
Dinamo Minsk/Servette - Breidablik/Aktobe
SFK 2000/PSV Eindhoven - Racing Union/HJK
Metalist 1925 Charkov/Fenerbacche - OH Leuven/TSC Bačka Topola
Gintra/Hearts - HB Koge/víťaz miniturnaja 3
ligová vetva:
Ajax/Brondby - Sparta Praha/Rangers
Juventus/Torreense - Hammarby IF/Apolonia
Valerenga/Malmö - Eintracht Frankfurt/Omonia
Sporting/SeaSters Odesa - St.Pölten/Young Boys
ďalšie termíny:
žreb 3. predkola: 11. augusta
zápasy 3. predkola: 26. augusta a 2. septembra
žreb ligovej fázy: 4. septembra
1. zápasy ligovej fázy: 22. a 23. septembra
2. zápasy ligovej fázy: 30. septembra a 1. októbra
3. zápasy ligovej fázy: 28. a 29. októbra
4. zápasy ligovej fázy: 10. a 11. novembra
5. zápasy ligovej fázy: 18. a 19. novembra
6. zápasy ligovej fázy: 16. decembra
žreb dvojíc play off: 18. decembra
zápasy play off 3., 4., 10. a 11. februára
štvrťfinále: 23., 24., 31. marca a 1. apríla
semifinále: 1., 2., 8. a 9. mája
finále: 28., 29. alebo 30. mája (Varšava)
PAOK/Hapoel Jeruzalem - Neftči Baku/Buducnost Podgorica
Klaksvík/Ludogorets Razgrad - Mitrovica/Zimbru Kišiňov
Pjunik Jerevan/Wrexham - Glentoran/Riga FC
Czarni Sosnowiec/Nike Lusso - Athlone Town/Skopje 2014
SPARTAK MYJAVA - Flora Tallinn/Mgarr United
miniturnaje 2. predkola:
majstrovská vetva:
KFF Vllaznia/víťaz miniturnaja 5 (SPARTAK MYJAVA) - Apollon/víťaz miniturnaja 4
Austria Vieden/Hajduk Split - Mura/Farul Constanta
Brann/víťaz miniturnaja 2 - Ferencváros/víťaz miniturnaja 1
Dinamo Minsk/Servette - Breidablik/Aktobe
SFK 2000/PSV Eindhoven - Racing Union/HJK
Metalist 1925 Charkov/Fenerbacche - OH Leuven/TSC Bačka Topola
Gintra/Hearts - HB Koge/víťaz miniturnaja 3
ligová vetva:
Ajax/Brondby - Sparta Praha/Rangers
Juventus/Torreense - Hammarby IF/Apolonia
Valerenga/Malmö - Eintracht Frankfurt/Omonia
Sporting/SeaSters Odesa - St.Pölten/Young Boys
ďalšie termíny:
žreb 3. predkola: 11. augusta
zápasy 3. predkola: 26. augusta a 2. septembra
žreb ligovej fázy: 4. septembra
1. zápasy ligovej fázy: 22. a 23. septembra
2. zápasy ligovej fázy: 30. septembra a 1. októbra
3. zápasy ligovej fázy: 28. a 29. októbra
4. zápasy ligovej fázy: 10. a 11. novembra
5. zápasy ligovej fázy: 18. a 19. novembra
6. zápasy ligovej fázy: 16. decembra
žreb dvojíc play off: 18. decembra
zápasy play off 3., 4., 10. a 11. februára
štvrťfinále: 23., 24., 31. marca a 1. apríla
semifinále: 1., 2., 8. a 9. mája
finále: 28., 29. alebo 30. mája (Varšava)