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Myjavčanky zdolali Vllazniu 2:1 a zahrajú si o postup do 3. predkola

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Ilustračné foto. Foto: TASR – Jakub Kotian

Gólovo sa na tom podieľali Andrea Bogorová a Barbora Vargová.

Autor TASR
Limassol 6. augusta (TASR) - Futbalistky Spartaka Myjava zvíťazili vo svojom prvom zápase na miniturnaji 2. predkola Ligy majstrov a zahrajú si o prvé miesto v skupine. V stredajšom dueli 6. skupiny v cyperskom Limassole triumfovali nad albánskym tímom KFF Vllaznia 2:1. Gólovo sa na tom podieľali Andrea Bogorová a Barbora Vargová.

Úradujúce majsterky Slovenska čaká v súboji o postup do 3. predkola poľský tím KKS Czarni Sosnowiec, ktorý zdolal domáci Apollon Ladies FC po jedenástkovom rozstrele. Zápas je na programe v sobotu o 20.30 h.

Víťazi jedenástich miniturnajov postúpia do 3. predkola LM. Zdolané finalistky budú hrať 2. predkolo Európskeho pohára, čo je ekvivalent pre Európsku ligu mužov. Družstvá na tretích priečkach sa predstavia v 1. predkole nižšej európskej súťaže.



Liga majstrov žien - miniturnaj 2. predkola

6. skupina:

KFF Vllaznia - SPARTAK MYJAVA 1:2 (0:1)

Góly: 74. Dociová - 42. Bogorová, 68. Vargová



ďalší výsledok:

Apollon Ladies FC - KKS Czarni Sosnowiec 3:3 pp (2:2, 3:3), 2:4 v rozstrele z 11 m

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