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Myklucha pomohol Pelicans Lahti k výhre nad KooKoo tromi asistenciami
Pelikáni dosiahli druhú výhru za sebou, v tabuľke figurujú na 11. mieste.
Autor TASR
Helsinki 28. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Oleksij Myklucha si v sobotňajšom zápase fínskej Liigy pripísal tri asistencie a pomohol Pelicans Lahti k suverénnemu domácemu víťazstvu nad KooKoo Kouvola 7:1. Dvadsaťštyriročný krídelník má po 25 stretnutiach ligovej sezóny na konte 12 bodov za štyri góly a osem asistencií. „Pelikáni“ dosiahli druhú výhru za sebou, v tabuľke figurujú na 11. mieste.