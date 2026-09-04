< sekcia Šport
Myklucha sa blysol dvoma gólmi v premiére vo fínskej lige
Myklucha nastúpil ako center tretieho útoku.
Autor TASR
Lahti 4. septembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Oleksij Myklucha absolvoval vydarenú premiéru v najvyššej fínskej súťaži. V piatkovom zápase 1. kola prispel dvoma gólmi k víťazstvu Pelicans Lahti nad Vaasan Sport 7:1.
Myklucha nastúpil ako center tretieho útoku. Do streleckej listiny sa prvýkrát zapísal v 8. minúte, v polovici prvej tretiny zvýšil na priebežných 3:0. Slovenský útočník nadviazal vydareným debutom na úspešný záver prípravy, keď v generálke na novú sezónu zaznamenal štyri asistencie.
Myklucha nastúpil ako center tretieho útoku. Do streleckej listiny sa prvýkrát zapísal v 8. minúte, v polovici prvej tretiny zvýšil na priebežných 3:0. Slovenský útočník nadviazal vydareným debutom na úspešný záver prípravy, keď v generálke na novú sezónu zaznamenal štyri asistencie.