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Myklucha sa blysol dvoma gólmi v premiére vo fínskej lige

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Na snímke Oleksij Myklucha. Foto: TASR - František Iván

Myklucha nastúpil ako center tretieho útoku.

Autor TASR
Lahti 4. septembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Oleksij Myklucha absolvoval vydarenú premiéru v najvyššej fínskej súťaži. V piatkovom zápase 1. kola prispel dvoma gólmi k víťazstvu Pelicans Lahti nad Vaasan Sport 7:1.

Myklucha nastúpil ako center tretieho útoku. Do streleckej listiny sa prvýkrát zapísal v 8. minúte, v polovici prvej tretiny zvýšil na priebežných 3:0. Slovenský útočník nadviazal vydareným debutom na úspešný záver prípravy, keď v generálke na novú sezónu zaznamenal štyri asistencie.
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