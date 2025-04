Myklucha sa dohodol s Banskou Bystricou na ročnom predĺžení zmluvy

Banská Bystrica 13. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Oleksij Myklucha sa dohodol s vedením extraligového klubu HC MONACObet Banská Bystrica na ročnom predĺžení spolupráce. Dvadsaťdvaročný center, ktorý vlastní aj ukrajinský pas, prišiel pod Urpín vlani vo februári zo Spišskej Novej Vsi.



V drese „rysov“ odohral 38 zápasov s bilanciou tri góly a 12 asistencií. Za Banskú Bystricu nastúpil v šiestich dueloch základnej časti so ziskom jedného bodu (0+1), výraznejšie sa presadil v play off, kde v piatich zápasoch zaznamenal tri góly a rovnaký počet asistencií.



„Sme veľmi radi, že bude Myklucha pokračovať u nás aj v nasledujúcej sezóne. Oleksij prišiel ku nám na konci prestupového obdobia, rýchlo sa zžil s tímom a v play off ukázal svoj potenciál. Je to dynamický útočník s dobrým hokejovým myslením. Jeho zotrvanie bola pre nás jedna z priorít s cieľom vybudovať silný tím na najbližšiu sezónu,“ vyjadril sa pre oficiálny web „baranov“ generálny manažér športovej časti klubu Ľuboš Pisár.