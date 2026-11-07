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Mykluchovi sa vo Fínsku darí: „Dôležité je, že som chytil začiatok“
V novom pôsobisku sa okamžite uchytil, pravidelne zbiera kanadské body a teší sa aj z priestoru, ktorý dostáva.
Autor TASR
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Düsseldorf 7. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Oleksij Myklucha prijal pred sezónou 2026/2027 ponuku z fínskeho tímu Pelicans Lahti a ukazuje sa, že to bolo správne rozhodnutie. V novom pôsobisku sa okamžite uchytil, pravidelne zbiera kanadské body a teší sa aj z priestoru, ktorý dostáva.
„Fínska liga je naozaj veľmi kvalitná,“ poznamenal Myklucha. Dvadsaťtriročný center zamieril na sever Európy po životnej sezóne v Banskej Bystrici, v ktorej nazbieral 57 kanadských bodov a na stole mu pristálo viacero zaujímavých ponúk. Napokon zamieril k „pelikánom“ do stotisícového Lahti. O fínskej lige vedel, že patrí k najlepším v Európe. To sa mu aj potvrdilo, no dôležité bolo, že sa v nej okamžite uchytil.
Svoje kvality naznačil už v štyroch prípravných zápasoch, v ktorých získal päť bodov (1+4). Následne ideálne vstúpil do samotnej ligy, keď v prvom súťažnom dueli sezóny prispel dvomi gólmi k víťazstvu nad Vaasan Sport 6:3. Tým si upevnil sebavedomie a naznačil, že môže byť pre tím vítaným importom. „Podarilo sa mi chytiť začiatok a v ďalších zápasoch som dostával viac a viac priestoru. To je pre mňa ako kreatívneho hráča veľmi dôležité. Som za to veľmi rád a dúfam, že to takto bude pokračovať,“ povedal Myklucha.
Jeho tím figuruje po 17 odohratých stretnutiach na 13. mieste súťaže, no tabuľkoví susedia odohrali aj o tri zápasy viac. Fínsku ligu si vybral aj preto, že korešponduje s jeho štýlom hry: „Vyhovuje mi, že sa v nej veľa korčuľuje, prakticky nonstop. Napáda sa tam, hrá sa tam dosť ofenzívne a aktívne. Hráči sa nezbavujú pukov a nechcú ich len tak nahadzovať na mantinel.“ Mykluchov úspešný vstup do ročníka potvrdila aj reprezentačná pozvánka na Nemecký pohár.
Vo Fínsku si musel zvyknúť aj na nový životný štýl. Severská krajina je známa chladným počasím, začiatkom novembra trvá denné svetlo iba približne osem hodín. Presvedčil sa o tom aj slovenský center. „V nedávnych dňoch som už slnko ani nevidel a to ešte nie je ani december. Asi si pre istotu vezmem D-vitamín. Také je Fínsko, musím sa prispôsobiť,“ dodal Myklucha.
„Fínska liga je naozaj veľmi kvalitná,“ poznamenal Myklucha. Dvadsaťtriročný center zamieril na sever Európy po životnej sezóne v Banskej Bystrici, v ktorej nazbieral 57 kanadských bodov a na stole mu pristálo viacero zaujímavých ponúk. Napokon zamieril k „pelikánom“ do stotisícového Lahti. O fínskej lige vedel, že patrí k najlepším v Európe. To sa mu aj potvrdilo, no dôležité bolo, že sa v nej okamžite uchytil.
Svoje kvality naznačil už v štyroch prípravných zápasoch, v ktorých získal päť bodov (1+4). Následne ideálne vstúpil do samotnej ligy, keď v prvom súťažnom dueli sezóny prispel dvomi gólmi k víťazstvu nad Vaasan Sport 6:3. Tým si upevnil sebavedomie a naznačil, že môže byť pre tím vítaným importom. „Podarilo sa mi chytiť začiatok a v ďalších zápasoch som dostával viac a viac priestoru. To je pre mňa ako kreatívneho hráča veľmi dôležité. Som za to veľmi rád a dúfam, že to takto bude pokračovať,“ povedal Myklucha.
Jeho tím figuruje po 17 odohratých stretnutiach na 13. mieste súťaže, no tabuľkoví susedia odohrali aj o tri zápasy viac. Fínsku ligu si vybral aj preto, že korešponduje s jeho štýlom hry: „Vyhovuje mi, že sa v nej veľa korčuľuje, prakticky nonstop. Napáda sa tam, hrá sa tam dosť ofenzívne a aktívne. Hráči sa nezbavujú pukov a nechcú ich len tak nahadzovať na mantinel.“ Mykluchov úspešný vstup do ročníka potvrdila aj reprezentačná pozvánka na Nemecký pohár.
Vo Fínsku si musel zvyknúť aj na nový životný štýl. Severská krajina je známa chladným počasím, začiatkom novembra trvá denné svetlo iba približne osem hodín. Presvedčil sa o tom aj slovenský center. „V nedávnych dňoch som už slnko ani nevidel a to ešte nie je ani december. Asi si pre istotu vezmem D-vitamín. Také je Fínsko, musím sa prispôsobiť,“ dodal Myklucha.