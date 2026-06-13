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Sobota 13. jún 2026
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Myšák obsadil v B-finále K1 na 500 m štvrté miesto

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Na archívnej snímke Denis Myšák. Foto: TASR - Jaroslav Novák

O miesto v top trojke bojovali pretekári do úplného konca, pričom tretí Hasan Sarac z Turecka mal manko 1,440.

Autor TASR
Montemor-o-Velho 13. júna (TASR) - Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Denis Myšák obsadil v B-finále disciplíny K1 na 500 m na ME v portugalskom stredisku Montemor-o-Velho 4. miesto. Najrýchlejší bol Španiel Alex Graneri, na ktorého Myšák stratil 1,450 sekundy. O miesto v top trojke bojovali pretekári do úplného konca, pričom tretí Hasan Sarac z Turecka mal manko 1,440. Druhý skončil Rakúšan Timon Maurer (+1,350).
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