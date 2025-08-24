< sekcia Šport
Myšák obsadil v Miláne 5. miesto v B-finále K1 na 500 m
Trojnásobné zastúpenie malo Slovensko v A-finále v popoludňajšom finálovom bloku. Najskôr od 14.40 SELČ odštartoval boje o medaily Peter Kizek v C1 na 5000 m.
Miláno 24. augusta (TASR) - Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Denis Myšák obsadil 3. miesto v B-finále K1 500 m na MS v Miláne. V cieli finišoval v čase 1:44,41 min so stratou 1,11 sekundy na víťazného Gunnara Nydala Eideho z Nórska, druhý skončil Srb Branko Lagundžič (+0,56). Slováci sa v doobedňajšom bloku predstavili iba v „béčkovom“ finále. Medzi singlkaniostami sa v kategórii K1 na 200 m umiestnila na 5. pozícii Bianka Sidová s časom 43,11 s.
Csaba Zalka a Adam Botek dopádlovali na šiestom mieste v K2 na 500 m v čase 1:39,46 min. V rovnakej disciplíne sa príliš nedarilo Dagmar Čulenovej a Kataríne Pecsukovej, ktoré skončili na poslednej 9. priečke (1:53,89).
Čech Josef Dostál zvíťazil v A-finále K1 na 500 m. Zlatý olympijský medailista z Paríža 2024 triumfoval v čase 1:38,43 min o deväť stotín pred Adamom Vargom z Maďarska, pódium doplnil Španiel Alex Graneri (+0,62).
MS v rýchlostnej kanoistike v Miláne
Muži A-finále:
K1 500 m: 1. Josef Dostál (ČR) 1:38,43, 2. Adam Varga (Maď.) 1:38,52, 3. Alex Graneri (Šp.) 1:39,05
C2 500 m: 1. Zachar Petrov, Ivan Štyl (Neut. šport.) 1:39,63, 2. Jüe-pin Jü, Čchen-wej Jü (Čína) 1:40,60, 3. Kristof Kollar, István David Juhász (Maď.) 1:40,74
K2 500 m: 1. Levente Kurucz, Bence Nadas (Maď.) 1:28,28 min, 2. Joao Ribeiro, Messias Baptista (Portug.) 1:28,44, 3. Jacob Schopf, Max Lemke (Nem.) 1:28,94
Ženy A-finále:
C1 200 m: 1. Ľudmyla Luzanová (Ukr.) 46,09 s, 2. Yarisleidi Cirilová Duboysová (Kuba) 46,27, 3. Jekaterina Šliapnikovová (Neut. šport.) 46,59
K1 200 m: 1. Nan Wang (Čína) 41,46, 2. Anja Ostermanová (Slovin.) 41,61, 3. Emily Lewisová (V.Brit.) 41,66
K2 500 m: 1. Martyna Klattová, Anna Pulawská (Poľ.) 1:41,34 min, 2. Kailey Harlenová, Natalia Drobotová (Aus.) 1:41,92, 3. Paulina Paszeková, Pauline Jagschová (Nem.) 1:43,19
C4 500 m: 1. Maďarsko 1:46,43 min, 2. Neutrálni športovci 1:47,48, 3. Čína 1:47,50
