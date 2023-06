Myšák so Sidovou obsadili v B-finále mixu K2 na 200 m 3. miesto

Krakov 24. júna (TASR) - Slovenský dvojkajak v zložení Denis Myšák, Bianka Sidová obsadil v B-finále mixu na 200 m na Európskych hrách v Poľsku tretie miesto za loďami Slovinska a Švédska. V celkovom hodnotení skončil na jazere Kryspinow dvanásty. Milan Dörner finišoval v B-finále K1 ôsmy, za víťazným Talianom Giacomom Cintim zaostal o vyše 3,5 sekundy. V konečnom hodnotení to znamenalo 17. priečku.



"Nemôžem byť úplne spokojný, keďže som chcel skončiť v prvej pätnástke. V chladný deň mi však tento cieľ unikol. V danej chvíli som zo seba vydal všetko. V Kryspinowe to bola asi moja najlepšia jazda, čo sa týka vyšťavenia a výkonu. Mám za sebou premiéru na Európskych hrách a už sa pozerám do ďalšieho priebehu sezóny. Prípravu budem teraz smerovať k majstrovstvám sveta v Duisburgu,“ uviedol Dörner pre portál olympic.sk.