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Myšák skončil v K1 ôsmy, Baláž s Botekom v K2 na druhom mieste

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Na archívnej snímke slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike zľava Adam Botek a Samuel Baláž. Foto: TASR - Dano Veselský

Baláž s Botekom za austrálskou dvojicou Pierre van der Westhuyzen a Jean van der Westhuyzen zaostali v cieli o 47 stotín sekundy.

Autor TASR
Poznaň 30. augusta (TASR) - Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž a Adam Botek obsadili druhé miesto v B-finále K2 na 500 m na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani. Za austrálskou dvojicou Pierre van der Westhuyzen a Jean van der Westhuyzen zaostali v cieli o 47 stotín sekundy.

V B-finále sa medzi singlistami predstavil na 500 m aj Denis Myšák, ktorý finišoval na ôsmej pozícii s viac ako trojsekundovou stratou na Španiela Alexa Graneriho.



majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike - výsledky:

B-finále K1 500 m: 1. Alex Graneri (Šp.) 1:40,65 min., ..., 8. Denis MYŠÁK (SR) +3,13 s

B-finále K2 500 m: 1. Pierre van der Westhuyzen, Jean van der Westhuyzen (Austr.) 1:31,76 min., 2. Samuel BALÁŽ, Adam BOTEK (SR) +0,47 s
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