Myšlienka T. Bacha bola hlavným motívom 3. ročníka SPORT (R)EVOLUTION

Bratislava 23. septembra (TASR) - V priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea sa vo štvrtok uskutočnilo jedenásť zaujímavých prednášok a diskusií, ktoré mohli návštevníci z radov športovej obce i verejnosti sledovať prostredníctvom internetového vysielania. Hlavným motívom tretieho ročníka konferencie SPORT (R)EVOLUTION bola myšlienka prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasa Bacha - Zmeniť sa, alebo byť donútený k zmene.



Diskutujúci sa snažili nájsť odpovede najmä na otázky o budúcnosti olympijských hier i športových podujatí na Slovensku. Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba spoločne so športovým riaditeľom Českého olympijského výboru (ČOV) Martinom Doktorom a výkonným riaditeľom organizačného výboru EYOF 2022 Banská Bystrica Petrom Hamajom sa zamysleli nad tým, či je olympijské hnutie schopné držať krok s rýchlo sa meniacim globálnym prostredím a či si zachováva ekonomickú, enviromentálnu a sociálnu relevantnosť. Týka sa to aj nielen OH, ale aj iných športových podujatí.



Hovorilo sa aj o procese zmien a reforiem v olympijskom hnutí i v slovenskom športe. Prezident SOŠV Anton Siekel hovoril o tejto téme s prezidentom Českého olympijského výboru (ČOV) Jiřím Kejvalom. "Vnímame, že je veľká spoločenská objednávka, aby SOŠV bol ešte aktívnejší v oblasti prijímania legislatívy zasahujúcej do oblasti športu, aj v ekonomických témach. Snažíme sa o úzku spoluprácu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na niektoré veci máme síce rozdielne názory, ale to nám nebráni spolupracovať. Hľadáme to, čo nás spája. Realizujeme viaceré spoločné projekty. Napríklad tento týždeň sme diskutovali o príprave stratégie národnej športovej infraštruktúry, na budúci týždeň zase budeme spoločne organizovať celoslovenské finále Olympijského odznaku všestrannosti. Naším spoločným cieľom je dosiahnuť, aby sa deti na školách viac hýbali," citoval Siekela portál olympic.sk



Výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi uviedol, že SOŠV chce byť aktívny v oblasti spolupráce s mestami a obcami v rozvoji infraštruktúry: "Často stojíme pred otázkou, kam financovať. Či do rekonštrukcie cesty alebo športového areálu. Trnave sa vypláca dlhodobá snaha investovať do športovej infraštruktúry v školách, ktorú po vyučovaní môže využívať verejnosť. Tým sa zvyšuje hodnota investície."



Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK Marián Vanderka sa s hlavnou štátnou radkyňou splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Monikou Paliatkovou a Pavlom Smutným z kancelárie štátneho tajomníka pre šport, rozprávali o nedostatku pohybu a z toho prameniacej obezite.



Hovorilo sa aj o e-športoch. MOV už s touto novinkou spolupracuje, vytvoril aj podujatie Olympic Virtual Series, na ktorom mohli hráči súťažiť v rôznych simulačných športoch. "Počas veľkých futbalových zápasov ako napríklad El Clasico sa vo virtuálnom svete odohrajú milióny simulovaných fanúšikovských zápasov v e-športe," uviedol prezident Slovenskej asociácie elektronických športov Karol Cagáň.



Dorthe O. Andersenová na záver zdôraznila ochranu životného prostredia, ekonomický rast a sociálnu rovnosť. Riaditeľka životného prostredia a plánovania na Národnom olympijskom výbore a Športovej konfederácii Dánska uviedla: "Z pohľadu športu má trvalá udržateľnosť zásadný význam. Len málokto si uvedomuje záťaž z výstavby veľkých športovísk či podujatí na životné prostredie. Aj preto prijímame stratégie a opatrenia, ktoré vedú k znižovaniu spotreby, uhlíkovej stopy a trvalej udržateľnosti."