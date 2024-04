N. Williams sa stal terčom rasistických útokov od fanúšikov Atletica

Madrid 28. apríla (TASR) - Španielsky futbalista Nico Williams z tímu Athletic Bilbao sa stal terčom rasistického útoku počas sobotňajšieho zápasu 33. kola La Ligy, v ktorom Baskovia prehrali na pôde Atletica Madrid 1:3. Dvadsaťjedenročný útočník uviedol, že v prvom polčase pri zahrávaní rohového kopu počul od domácich divákov zvuky s rasistickým podtónom.



"Počul som opičie zvuky, ale vždy to boli tí istí dvaja alebo traja ľudia. Musíme naďalej pracovať na tom, aby to jedného dňa prestalo," uviedol španielsky reprezentant, ktorý v závere prvého polčasu strelil vyrovnávajúci gól na 1:1. Na predošlé urážky reagoval poklepaním si na predlaktie v narážke na farbu svojej pleti.



Konanie priaznivcov "Los Colchoneros" odsúdil aj domáci kapitán Koke. "Posielam Nicovi všetku svoju podporu spolu so všetkými spoluhráčmi a celý klubom. Vo futbale nie je miesto pre to, čo sa stalo. Týchto ľudí musia identifikovať a nesmú ich vpustiť na štadión," povedal 32-ročný stredopoliar Atletica.