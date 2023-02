N. Zámky angažovali Lapšanského, Majoross: Skúsený a v ideálnom veku

Nové Zámky 10. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Adam Lapšanský nezostal dlho bez pôsobiska a po nedávnom konci v extraligových Michalovciach zamieril do Nových Zámkov. Bude to jeho piate pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. Klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.



Skúsený útočník podpísal v novom pôsobisku zmluvu do konca sezóny 2022/2023. "Ide o hráča v ideálnom veku, ktorý je navyše veľmi skúsený. Myslíme si, že má v sebe viac, ako mal umožnené ukázať v predchádzajúcom pôsobisku. Teším sa na spoluprácu s ním a verím, že nám pomôže naplniť náš cieľ," povedal tréner Gergely Majoross.



Lapšanský prišiel do Michaloviec pred sezónou 2022/2023. Odohral v nej 25 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 5 gólov a 3 asistencie. V nedávnom období stratil miesto v základnej zostave. V najvyššej slovenskej súťaži si už obliekal aj dresy Popradu, Trenčína a Košíc, s ktorými získal v roku 2015 majstrovský titul.