N. Zámky chceli viac trápiť Zvolen, Valášek verí v zotrvanie Majorossa

Nové Zámky 9. apríla (TASR) - Pre hokejistov HC Nové Zámky sa extraligová sezóna 2020/2021 skončila po štyroch zápasoch štvrťfinálovej série. V nej ani raz nezdolali víťaza základnej časti HKM Zvolen a nezúročili sebavedomie získané po úspešnom predkole play off s Košicami. "Mrzí nás, že sme nenatiahli sériu so Zvolenom a viac sme ho nepotrápili. Malo to však svoje dôvody," povedal riaditeľ HC Nové Zámky Imre Valášek pre TASR.



Hráči Nových Zámkov postupne prehrali 2:3, 1:4, 2:4 a 3:6 a potvrdilo sa, že Zvolen nie je ich obľúbený súper. V základnej časti ho zdolali iba v jednom (1:0) zo štyroch zápasov. V play off chceli zmazať bodové rozdiely (103:61) medzi 1. a 9. tímom základnej časti, ale favorizovaný Zvolen nedopustil prekvapenie a Novozámčanom ukončil sezónu.



"Kvalita zvolenského tímu bola vyššia. Napriek tomu, že sme sa snažili, sa nám nepodarilo vyhrať ani jeden zápas. Naše ambície narušilo zranenie Stevena Iacobellisa hneď v prvom zápase. Mal byť náš ťahúň, potvrdil to už v tom prvom stretnutí. Žiaľ, nešťastne sa zranil a vypadol na 4-6 týždňov a v tom momente sa pre neho skončila sezóna. Tým, že sme nemali až taký široký káder, sa nám nepodarilo nahradiť jeho absenciu. Chýbalo nám aj trochu viac šťastia, doplatili sme však aj na nedisciplinovanosť. Rešpektujeme kvalitu súpera a blahoželáme mu k úspechu," povedal Valášek pre TASR.



Novozámčania vstúpili do série proti Zvolenu povzbudení postupom cez HC Košice v predkole play off. Ani proti "oceliarom" neboli favorit, ale po prehre v prvom zápase trikrát uspeli a sériu na tri víťazstvá vyhrali 3:1. Valášek odmietol ako príčinu prehry so Zvolenom možné uspokojenie postupom cez Košice: "To určite nie, ten hlad po víťazstve tam bol. Skoro vo všetkých zápasoch so Zvolenom sme dlho držali krok. Dlho to bolo otvorené. Séria s Košicami trvala štyri zápasy, bola veľmi ťažká a už dva dni po nej sme nastúpili na štvrťfinále. Zvolen mal dlhší oddych, odpočinul si a doliečil zranenia. Aj tento rozdiel mohol ovplyvniť sériu."



Novozámocký klub sa vo svojej piatej sezóne v najvyššej slovenskej súťaži opäť pohyboval na hrane play off. Tretíkrát stroskotal vo štvrťfinále, čo je naďalej jeho extraligový strop. Valášek nechcel skloňovať slová ako spokojnosť či nespokojnosť, sezónu totiž ovplyvnilo viacero faktorov: "Hovorí sa, že spokojný je iba ten, kto vyhrá posledný zápas sezóny. Náš prvý cieľ bol postup do play off, to sme splnili. Mrzí nás, že sme nenatiahli sériu so Zvolenom a viac sme ho nepotrápili. Bola to zvláštna sezóna, keďže v nej chýbali diváci. Dúfam, že už takú nezažijeme a v ďalšej to už bude s nimi."



Tím mal sľubný štart do sezóny, v jej úvode sa dokonca niekoľko kôl držal na čele tabuľky. Z úvodných 14 zápasov vyhral 9, postupne však jeho forma klesala. Napríklad v decembri a januári vyhral z 18 zápasov iba 2 a namiesto naháňania favoritov nastal opäť boj o play off. "Samozrejme, že sme chceli prejsť štvrťfinále. Avšak po období, keď sa nám v úvode sezóny darilo, prišli zranenia a museli sme to lepiť. Na dva mesiace vypadol Petr Obdržálek, iní hráči vypadli na 2-3 týždne a cítili sme to. Prišli nám pomôcť aj hráči z nižšej súťaže. Verím, že v budúcom ročníku sa vrátime lepší a silnejší," povedal Valášek.



Novozámocký klub vsadil v predsezónnom hľadaní posíl do veľkej miery na fínskych hráčov. Najmä brankár Henri Kiviaho, ale aj najproduktívnejší hráč mužstva Janne Seppänen či obranca Markus Västilä patrili k vydareným "importom". Ale najlepší strelec druhej najvyššej fínskej súťaže (Mestis) Rasmus Hämäläinen či jeho krajania Tomi Iso-Mustajärvi a Erich Embrich zaostali za očakávaniami.



Zatiaľ je otázne, akým smerom sa bude klub tentoraz obzerať po posilách. "Každá liga je špecifická svojím štýlom. Aj v Mestis sa hrá iný štýl hokeja než v slovenskej extralige a nie každému hráčovi sadnú obe súťaže. Nie vždy sú kanadské body meradlom kvality. V prvom rade bude dôležité vyriešiť otázku trénera. S ním sa následne dohodneme, ktorou cestou pôjdeme. V zásade je jedno, či príde Fín, Kanaďan, Rus alebo Rumun. My potrebujeme kvalitu a to bude najdôležitejšie kritérium pri angažovaní nových hráčov," povedal Valášek a k otázke zotrvania trénera Gergelyho Majorossa sa vyjadril: "Verím, že sa dohodneme na pokračovaní spolupráce."



Kiviaho bol spoločne s michalovským Tomášom Tomekom najvyťaženejší brankár extraligy. V 43 zápasoch mal 5. najlepší priemer inkasovaných gólov na zápas (2,60) a 7. najlepšiu úspešnosť zásahov (91,51%). Aj podľa Valáška bol jeden z najlepších hráčov tímu a zrejme nebude jednoduché ho udržať: "Boli by sme radi, keby ostal, ale myslím si, že kvalitou prekročil slovenskú extraligu."



Riaditeľ novozámockého klubu v tejto súvislosti dodal, že prípadný posun Kiviaha, ale aj iných hráčov, do kvalitnejšej súťaže, zvýši kredit samotného klubu. Tomu na renomé pridala aj skutočnosť, že si ho za svoje pôsobisko pre sezónu 2020/2021 vybral Brandt Clarke. Mladý kanadský obranca prišiel s nálepkou možnej jednotky draftu NHL a jeho prítomnosť upriamila zraky skautov na Nové Zámky aj celú extraligu. Išlo o zaujímavú zhodu okolností, no k dlhodobej stratégii klubu patria skôr prípady Adama Zbořila či Tomáša Pospíšila, ktorí sa v minulosti posunuli do českej extraligy. "My sme radi, keď sa hráč z Nových Zámkov posunie do kvalitnejšej ligy. To je stratégia. Naša úloha je objaviť hráča, vychovať ho a posunúť do lepšieho klubu," povedal Valášek pre TASR.