Na 10. ročník JBL JUMP FEST-u príde aj jamajský majster sveta Gayle

Košice 9. júna (TASR) - Mestský atletický míting JBL Jump Fest v Košiciach, ktorého jubilejný 10. ročník sa začne už v utorok 10. júna v centre metropoly východného Slovenska, sľubuje – vzhľadom na mená v štartovom poli – výnimočné výkony a súboje na svetovej úrovní priamo. Súťažiť sa bude priamo v srdci mesta pri gotickej Katedrále sv. Alžbety.



Diváci sa môžu tešiť na špičkových pretekárov aj v mužskej diaľke, predstaví sa majster sveta z Dauhy 2019 Jamajčan Tajay Gayle s osobným rekordom 869 cm, čo je aj národný rekord. Jeho najväčší súper bude rekordér mítingu i Česka Radek Juška (osobný rekord 831 cm). Slovenské farby bude zastupovať nádejný Matúš Blšták, ktorý vyhral obe kolá českej extraligy a v úvodnom v Chebe si posunul osobák na 766 cm. Odchovanec trnavskej atletiky vo farbách banskobystrickej Dukly bude mať v Košiciach ideálnu príležitosť „vytiahnuť sa“ v konkurencii svetových diaľkarov.



V ženskej diaľke sa priaznivci atletiky môžu na JBL Jump Fest-e, ktorý má strieborný štatút Svetovej atletiky, tešiť na rekordérku mítingu, juniorskú majsterku sveta 2022 a štvrtú z halových MS 2025 v Nan-ťingu Plamenu Mitkovovú z Bulharska, ktorá sa pokúsi posunúť svojej košické maximum a obhájiť pozíciu kráľovnej diaľky v Košiciach. „Sme hrdí, že sa nám podarilo opäť pritiahnuť do Košíc hviezdne mená a zároveň dať priestor mladým domácim talentom. JBL Jump Fest je oslava atletiky, ktorú si môže vychutnať každý, kto pôjde takpovediac okolo, keďže vstup je voľný,“ uviedol manažér pretekov Peter Samuelis v tlačovej správe.



Organizátori okrem iného zvýšili kapacitu tribún, čo by mohlo ešte zlepšiť úžasnú atmosféru, ktorú vytvárajú košickí diváci. Novinka na 10. ročníku JBL Jump Fest bude taktiež skok do diaľky pod umelým osvetlením v kategórii Open pre mužov, ktorý sa uskutoční už v utorok 10. júna večer.