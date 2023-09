Na 100. ročníku MMM pobeží držiteľ traťového rekordu i sestry Fialkové

Vizitky top favoritov 100. ročníka MMM:



muži:



Reuben Kiprop Kerio (Keňa, 1994), os. rekord: 2:07:00 h (Eindhoven, 2019)



Aychew Bantie (Etiópia, 1995), OR: 2:06:23 (Praha, 2019)



Lawrence Kimaiyo (Keňa, 1990), OR: 2:07:01 (Košice, 2012)



Kennedy Kiprop Cheboror (Keňa, 1990), OR: 2:06:59 (Deagu, 2019)



Berhane Tesfay (Eritrea, 1987), OR: 2:08:10 (Mníchov, 2022)



ženy:



Ayantu Kumela Tadesseová (Etiópia, 1996), OR: 2:24:29 (Košice, 2022)



Margaret Aagaiová (Keňa, 1988), OR: 2:23:28 (Tägu, 2013)



Medhin Gebreslassieová (Etiópia, 1999), 0R: 2:30:12 (Šen-čen, 2019)



Košice 18. septembra (TASR) - Na jubilejnom 100. ročníku Medzinárodného maratónu mieru (MMM) sa predstaví aj držiteľ dodnes neprekonaného traťového rekordu Keňan Lawrence Kimayio. Hlavnými favoritmi na pokorenie jeho času 2:07:01 h z roku 2012 však budú iní, keďže dnes 33-ročný vytrvalec v nedávnom období nedosiahol presvedčivé výsledky a ani neštartoval na medzinárodnej scéne. Jubilejný ročník spestria svojou účasťou aj elitné slovenské biatlonistky Paulína a Ivona Fialkové.Súčasťou MMM bude aj bohatý sprievodný program, ktorého veľká časť sa uskutoční na podujatí Expo MMM. Na rôznych diskusiách, stretnutiach a prezentáciách sa predstavia aj viacerí olympijskí víťazi či ďalší úspešní športovci vrátane sestier Fialkových. Tie sa zapoja do populárneho US Steel Family Run-u, pričom Ivona absolvuje celú trať a Paulína bude mať úlohu štartéra.Organizátori zároveň potvrdili štart hviezdnej štafety na Magna Maratóne 4 x 1/4, ktorej členovia sa predstavia so štartovým číslom 6599. V jej prvej časti sa predstaví český lyžiar Martin Koukal, ktorý posunie štafetový kolík rýchlostnej kanoistke Gabrielle Szabóovej, ktorá príde s vizitkou štvornásobnej olympijskej víťazky. Po nej bude v štafete pokračovať štvornásobný olympijský víťaz v chôdzi Poliak Robert Korzeniowski. Unikátnu štafetu dovedie do cieľa olympijská víťazka Anastasia Kuzminová. Plejádu výnimočných osobností na štarte MMM doplní Matej Tóth, ktorý si premiérovo vyskúša maratónsku trať.Organizátori si tentoraz prichystali finančné odmeny nielen pre najlepších v jednotlivých kategóriách, ale na finančnú odmenu sa môže tešiť aj ďalších vyše 50 účastníkov. Medzi nimi aj traja najlepší Slováci a Slovenky a takisto aj najlepší Košičan a Košičanka.