Na 101. ročníku maratónu mieru v Košiciach zvíťazil Keňan Chirchir

101. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach:

muži: 1. Denis Chirchir (Keňa) 2:07:50, 2. Mesfin Nigusu Tolla (Etiópia) 2:07:57, 3. Merhawi Kesete Weldemaryam (Eritrea) 2:08:04



muži: 1. Adrián Vajanský (ČR/RKIC Košice) 35:18 min., 2. Pavol Dzurák (SR) 35:21, 3. Jan Jelínek (ČR/CSC Košice) 36:00

ženy: 1. Renáta Karabová (SR/DTSE Slovakia) 42:13, 2. Zoja Onušková (SR/RKIC Košice) 42:14, 3. Emma Štofirová (SR/RRTC) 42:29



handbikeri:



muži: 1. Rafal Wilk (Poľ./Sport Jest Jeden) 30:39 min., 2. Krzystof Plewa (Poľ./VeloAktiv Krakov) 30:40, 3. Daniel Kukla (SR/Handbike Team Slovakia) 32:41)

ženy: 1. Anna Oroszová (SR/Handbike Liptov) 30:05, 2. Kasia Lewerová (Poľ./IKS Feniks Opole) 52:43, 3. Rebeka Orbanová (SR/1:28:18)



Víťazi MMM od roku 1999:



2024: Denis Chirchir (Keňa)

2023: Philemon Rono (Keňa)

2022: Reuben Kerio (Keňa)

2021: Reuben Kerio (Keňa)

2020: Marek Hladík (SR)

2019: Hillary Kibiwott Kipsambu (Keňa)

2018: Raymond Kipchumba Choge (Keňa)

2017: Reuben Kiprop Kerio (Keňa)

2016: David Kemboi Kiyeng (Keňa)

2015: Samuel Kiplimo Kosgei (Keňa)

2014: Gilbert Kiptoo Chepkwony (Keňa)

2013: Patrick Kiptanui Korir (Keňa)

2012: Lawrence Kimwetich Kimaiyo (Keňa)

2011: Elijah Kiprono Kemboi (Keňa)

2010: Gilbert Kiptoo Chepkwony (Keňa)

2009: Jacob Kipkorir Chesire (Keňa)

2008: Dejene Yirdawe (Etiópia)

2007: William Biama (Keňa)

2006: Edwin Kipchom (Keňa)

2005: David Maiyo (Keňa)

2004: Adam Dobrzynski (Poľsko)

2003: Grigorij Andrejev (Rusko)

2002: David Kariuki (Keňa)

2001: David Kariuki (Keňa)

2000: Ernest Kipyego (Keňa)

1999: Róbert Štefko (SR)

Košice 6. októbra (TASR) - Keňan Denis Chirchir zvíťazil na 101. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Do rozhodujúceho úniku sa dostal na záverečnom kilometri a do cieľa prišiel s presvedčivým náskokom. V cieli mal čas 2:07:50 h, pričom za traťovým rekordom zaostal o 55 sekúnd. So sedemsekundovou stratou finišoval Mesfin Nigusu Tolla z Etiópie, tretie miesto obsadil Merhawi Kesete Weldemaryam z Eritrey.Skupina afrických favoritov sa podľa predpokladov držala spolu a od úvodu začala v očakávanom tempe. Na 5. kilometri mala čas 15:07, ktorý korešpondoval s časmi na tomto úseku v nedávnych ročníkoch MMM. Dvanásťčlenná skupina, v ktorej boli aj traja vodiči, sa postupne trhala. Medzičas na 10. kilometri 30:05 a 1:04:08 na obrátke nevylučovali, pri predpoklade negatívneho splitu, možný útok na traťový rekord. Rýchle tempo mala na obrátke ženská favoritka Jackline Cheronová, ktorá s medzičasom 01:11:17 h útočila nielen na víťazstvo, ale aj na rekord. Najlepší zo Slovákov na obrátke Marek Hladík mal v polovici pretekov čas 01:11:15.Na 27. kilometri už boli v čelnej skupine iba traja africkí favoriti - Nicholas Kirwa, Dickson Kiptoo a Tolla. Postupne zrýchľovali svoje tempo a pôvodne výraznú stratu za plánovanými časmi stiahli. Na 30. kilometri boli dokonca o niekoľko sekúnd rýchlejší, než vlaňajší víťaz Cherop Philemon Rono. Na 35 kilometri už bolo vidieť spomalenie oproti vlaňajšiemu času o 22 sekúnd. Krátko na to už Tolla strácal na kenskú dvojicu Kirwa - Kiptoo. Cheronová sa výrazne vzdialila súperkám a mierila za suverénnym víťazstvom. Na 40. kilometri sa Tolla dostal do úniku, no doťahovali sa na neho viacerí vrátane Denisa Chirchira, ktorý 1,5 kilometra prevzal vedenie. Napokon suverénnym spôsobom dobehol do cieľa, na poslednom kilometri bežal sám.