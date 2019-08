Na 21. ročníku Memoriálu P. Zábojníka budú tímy zo štyroch krajín

program turnaja:

štvrtok 15. augusta



12.00 h: Klagenfurt – N. Zámky



15.30 h: Mulhouse – B. Bystrica



19.00 h: Zvolen – Tychy





piatok 16. augusta



12.00 h: Tychy – N. Zámky



15.30 h: Klagenfurt – B. Bystrica



19.00 h: Zvolen – Mulhouse





sobota 17. august 2019



12.00 h: Mulhouse – N. Zámky



15.30 h: Tychy – B. Bystrica



19.00 h: Zvolen - Klagenfurt

Zvolen 8. augusta (TASR) - Hokejové tímy zo štyroch krajín budú štartovať na 21. ročníku Memoriálu Pavla Zábojníka od 15. do 17. augusta vo Zvolene. Slovenskú Tipsport Ligu budú reprezentovať okrem domácich aj úradujúci majster HC'05 iClinic Banská Bystrica a HC Mikron Nové Zámky.Na turnaji budú štartovať ešte Poliaci z GKS Tychy, EBEL liga bude mať zastúpenie v podobe EC KAC Klagenfurt. Nováčikom turnaja bude mužstvo Scorpions de Mulhouse – Team Synerglace z Francúzska. Turnajový triumf z vlaňajška bude obhajovať Banská Bystrica. Zvolenčania sa v rámci turnaja predstavia v novej sade červených dresov, ktoré po skončení prípravy pôjdu do predaja, resp. do dražby.