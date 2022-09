Na 30. ročník Memoriálu O.Nepelu príde aj krasokorčuliar Čcha Čun-hwan

Bratislava 29. septembra (TASR) - Najvýznamnejšie krasokorčuliarske podujatie pravidelne organizované na Slovensku oslávi jubileum. Memoriál Ondreja Nepelu sa od 30. septembra do 1. októbra uskutoční na bratislavskom zimnom štadióne už po 30. raz.



Priaznivci krasokorčuľovania sa môžu tešiť na početnú a kvalitnú paletu súťažiacich. Na Nepelovom memoriáli, ktorý je súčasťou seriálu ISU Challenger Series, sa predstaví vyše 60 pretekárov z viac ako 20 krajín sveta. "Po období pandémie koronavírusu sa vraciame k organizovaniu memoriálu, ktorý je bezpochyby jednou z najhodnotnejších športových značiek na Slovensku. Je to začiatok sezóny pre krasokorčuliarsky svet. V stredu dorazili prvé výpravy, vo štvrtok sú tréningy a od piatka začíname so súťažným programom. Všetko je pripravené, zostáva doladiť drobnosti. Tešíme sa na divákov, aby sme si to užili spoločne po troch rokoch," uviedol k prípravám jubilejnej edície podujatia predseda Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Jozef Beständig.



V štartovej listine nechýbajú známe postavy z medzinárodnej krasokorčuliarskej scény. "Sme radi, že môžeme privítať veľmi silné zastúpenie špičkových krasokorčuliarov z celého sveta, medzi ktorými sú medailisti z vrcholných podujatí. Mužská súťaž bude naozaj stáť za to. V Bratislave sa predstaví kórejský reprezentant Čcha Čun-hwan, ktorý triumfoval na uplynulých majstrovstvách štyroch kontinentov a na zimných olympijských hrách v Pekingu obsadil 5. miesto. Prvé preteky v novej sezóne ho čakajú práve v Bratislave, v krátkom programe sa predvedie ako Michael Jackson, vo voľnej jazde sa zmení na Jamesa Bonda. Jeho súperom bude aj bronzový medailista z tohtoročných majstrovstiev Európy a trinásty krasokorčuliar zo ZOH 2022 v Pekingu Deniss Vasiljevs. Dvadsaťtriročný Lotyš je hviezdou európskeho, ale aj svetového krasokorčuľovania a my sme naozaj radi, že ho uvidíme aj u nás," doplnil Beständig.



Na Memoriál dorazí napríklad aj taliansky pretekár Gabriele Frangipani alebo Estónec Aleksandr Selevko. Diváci by si nemali nechať ujsť súťaž tanečných párov. V Bratislave sa predstavia mladí americkí súrodenci Oona a Gage Brownovci, ktorí sú juniorskými majstrami sveta. V súťaži žien bude štartovať aktuálna juniorská majsterka sveta Isabeau Levitová. Pätnásťročná Američanka sa na ľade stretne napríklad so Stefaniou Pesendorferovou z Rakúska alebo českou olympioničkou Eliškou Březinovou.



V úlohe trénera českej reprezentantky a olympioničky Březinovej nebude chýbať ani významná postava histórie slovenského krasokorčuľovania Jozef Sabovčík. Súčasťou krasokorčuliarskeho sviatku bude aj významná udalosť. V sobotu 1. októbra o 16.30 h uvedú do Siene slávy Ondreja Nepelu, olympijského víťaza zo ZOH 1972 v Sappore. Pri tejto príležitosti vystavia artefakty z jeho športovej kariéry. Chýbať nebude ani zlatá medaila z MS 1973.



Memoriál otvorí v piatok 30. septembra od 14.00 h krátky program žien, nasledovať bude súťaž tanečných párov (16.30 h) a krátky program mužov (18.55 h). V sobotu budú od 11.00 h na programe voľné jazdy žien, voľné tance (14.15 h) a podujatie vyvrcholí voľnými jazdami mužov (16.45 h).